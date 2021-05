Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Cobras terminaram a SLAR 2021 com vitória. O time brasileiro se despediu neste sábado da temporada inaugural da liga profissional sul-americana com o 5º lugar geral, com o jogo de despedida terminando com importante e sofrido triunfo por 21 x 20 sobre os chilenos do Selknam, que já estavam classificados às semifinais. Foram 2 tries de maul para os Cobras, que ainda somaram drop goal que colocou o time brasileiro como o com mais drop goals anotados na competição (2).



O primeiro tempo dos Cobras foi sólido, com os brasileiros dominando posse de bola e território e transformando o volume de jogo em pontos. O placar foi aberto pelo Selknam logo no primeiro lance, com penal chutado por Videla. Porém, os Cobras igualaram o marcador aos 10′ na mesma moeda, com Moisés, e controlaram as ações seguintes. O try saiu aos 26′ a partir de maul, com Nego marcando e premiando a aposta brasileiro por colocar penal para a lateral.

O momento brasileiro era excelente e na sequência Moisés arriscou chute para o in-goal, com Maranhão mergulhando para o try, mas cometendo knock-on. Quando finalmente manteve posse de bola no ataque, o Selknam respondeu com penal certeiro de Videla, mas, Moisés respondeu e converteu ataque brasileiro em pontos com um drop goal certeiro.

Ainda havia mais um último ataque antes do intervalo e os Cobras falaram alto, cravando o segundo try de maul, com Yan, novamente premiando a opção de penal para a lateral. 18 x 06 contundentes. Foi um último ataque muito bem construindo, com Felipinho conduzindo bem as fases.

O segundo tempo teve outra cara. O Selknam havia jogado o primeiro tempo repleto de reservas e, conforme alguns jogadores importantes foram entrando, o time chileno foi crescendo. Os Cobras quase não tiveram posse de bola no ataque na segunda etapa, que foi de controle territorial chileno. Os brasileiro defenderam muito bem e o jogo caiu em velocidade. Foi somente aos 56′ que o placar foi mexido, com a série de fases do Selknam sendo premiada com try na ponta com Dussaillant, reduzindo a diferença para 18 x 13.

A tendência da partida seguiu e o Selknam, de tanto pressionar, conquistou seu try da virada aos 76′, com Böhme rompendo após fases curtas. Os Cobras, no entanto, mantiveram a cabeça no lugar e, aos 79′, arrancaram o penal crucial, para Moisés chutar com precisão e decretar a vitória brasileira. 21 x 20.

Os Cobras retornam ao Brasil, enquanto o Selknam encara o Peñarol na semifinal no dia 8.

🇧🇷Cobras 21 x 20 Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Francisco González🇺🇾 | Assistentes: Matías Esteban🇺🇾 e Adrian Bogado🇵🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Cobras

Tries: Nego e Yan

Conversões: Moisés (1)

Penais: Moisés (2)

Drop goal: Moisés (1)

15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 6 Adrio de Melo🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Cléber “Gelado” Dias🇦🇷, 3 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Leonel Moreno🇧🇷, 18 Alejandro Luna🇦🇷, 19 Alexandre “Texugo” Alves🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 22 Gabriel Zurka Quirino🇧🇷, 23 Lucas Spago🇧🇷;

Selknam

Tries: Dussaillant e Böhme

Conversões: Videla (2)

Penais: Videla (2)

15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Lucca Avelli🇨🇱, 13 Maximiliano Filizzola🇦🇷, 12 josé Larenas🇨🇱, 11 Julio Blanc🇨🇱, 10 Santiago Videla🇨🇱, 9 Lukas Carvallo🇨🇱, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Bautista Stávile🇦🇷, 6 Alfonso Escobar🇨🇱, 5 Santiago Pedrero🇨🇱, 4 Tomás Orchard🇨🇱, 3 Esteban Inostroza🇨🇱, 2 Tomás Dussaillant🇨🇱, 1 Iñaki Gurruchaga🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martrínez🇨🇱, 17 Augusto Böhme🇨🇱, 18 Salvador Lues🇨🇱, 19 Santiago Portillo🇦🇷, 20 Ignacio Silva🇨🇱, 21 Patricio Baronio🇦🇷, 22 Nicolás Garafulic🇨🇱, 23 Domingo Saavedra🇨🇱;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 50 10 10 0 0 10 0 571 137 434 Peñarol Uruguai 31 10 7 0 3 3 0 279 210 69 Selknam Chile 26 10 5 0 5 3 3 281 267 14 Olimpia Paraguai 23 10 5 0 5 3 0 250 327 -77 Cobras Brasil 14 10 3 0 7 1 1 154 332 -178 Cafeteros Colômbia 5 10 0 0 10 3 2 167 429 -262

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;