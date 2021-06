Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – No último sábado, Évora e Santarém fizeram a grande final da segunda divisão do Campeonato Português. Santarém foi a campo com dois brasileiro, Rafael “Grilo” Morales e Matheus “Mathias” Daniel. Grilo chutou todos os 15 pontos do Santarém (4 penais e 1 drrop goal), comandado pelo treinador Bernardo Duarte (ex CBRu), mas a vitória foi de Évora, 19 x 15.



Com o resultado, Évora subiu à Divisão de Honra (a primeira divisão), ao passo que Santarém ainda terá uma última chance de subir em repescagem de promoção/rebaixamento contra Montemor, penúltimo colocado da Divisão de Honra.