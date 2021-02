Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A 1ª rodada do Six Nations se encerrou em Cardiff com Gales se reerguendo do 2020 péssimo e conquistando uma importante vitória sobre a Irlanda por 21 x 16. Ainda assim, Gales não fez bom jogo, sofrendo para vencer uma Irlanda decepcionante que foi reduzida a 14 jogadores por mais quase 70 minutos. Ao final da partida, a Irlanda teve 487 metros corridos e 64% de domínio territorial, contra apenas 190 metros de Gales.



O placar foi aberto por Gales aos 5′ com penal chutado por Leigh Halfpenny, mas o lance determinante saiu pouco depois, aos 14′, com Peter O’Mahony recebendo cartão vermelho. Halfpenny ampliou aos 19′ com novo penal, mas, ao contrário do esperado, Gales não dominou o jogo.

O volume de jogo irlandês rendeu o empate com 2 penais chutados por Johnny Sexton e, aos 37′, a virada, após Robbie Henshaw desferir belo offload para Josh van der Flier ser detido a centímetros do try. Na sequência, Beirne cruzou o in-goal e virou o marcador para o Trevo.

O Dragão acordou após a pausa e, aos 49′, após erro de manuseio da Irlanda, Navidi servi com belo offload George North (o melhor galês em campo), que cravou o try da reação dos donos da casa.

A Irlanda sofreu para render no segundo tempo, graças a um breakdown superior do lado galês. Aos 59′, veio golpe fatal, com North servindo o jovem Rees-Zammit para o try vermelho na ponta. Halfpenny ainda chutou penal na sequência e Gales abriu mais de um try de vantagem na reta final da partida.

No fim, a Irlanda pressionou e teve chance de ouro para vencer a partida quando, com o tempo esgotado, garantiu penal que deveria ter resultado em chute para a lateral e lineout a 5 metros do try. Contudo, o abertura Freedy Burns (que foi muito mal na partida) simplesmente chutou a bola pelo in-goal, desperdiçando a chance de ouro. Fim e papo, 21 x 16 para Gales.

No próximo sábado, Gales visita a Escócia, ao passo que no domingo a Irlanda recebe a França.

Gales 21 x 16 Irlanda, em Cardiff

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Gales

Tries: North e Rees-Zammit

Conversões: Halfpenny (1)

Penais: Halfpenny (3)

15 Leigh Halfpenny, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Johnny Williams, 11 Hallam Amos, 10 Dan Biggar, 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Dan Lydiate, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhodri Jones, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 Josh Navidi, 21 Gareth Davies, 22 Callum Sheedy, 23 Nick Tompkins;

Irlanda

Try: Beirne

Conversão: Sexton (1)

Penais: Sexton (2) e Burns (1)

15 Hugo Keenan, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy

Suplentes: 16 Ronan Kelleher, 17 Dave Kilcoyne, 18 Tadhg Furlong, 19 Iain Henderson, 20 Will Connors, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Billy Burns, 23 Jordan Larmour;

Seleção Jogos Pontos França 1 5 Gales 1 4 Escócia 1 4 Irlanda 1 1 Inglaterra 1 1 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;