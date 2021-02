Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Apesar dos desfalques gerados pelo Six Nations, a Premiership inglesa teve rodada completa neste fim de semana e com o líder Bristol Bears lamentando derrota para o terceiro colocado Sale Sharks. O vice líder Exeter Chiefs também venceu e, com isso, o campeonato pega fogo após 8 rodadas.

A vitória dos Chiefs foi no jogo de domingo, por apertados 15 x 09 sobre o Newcastle Falcons, com Sam Simmonds e Alex Cuthbert marcando os tries de Exeter na partida (ambos, aliás, preteridos pelas seleções inglesa e galesa, respectivamente).

A vitória do Sale Shaks foi na sexta, por 20 x 13. Foi um jogão em Bristol, que teve os Bears fazendo o primeiro try, aos 16′, com Byron Byerne. O abertura americano AJ MacGinty manteve os Sharks no páreo com penais e, aos 75′, Luke James finalizou na ponta o try da virada.



Com tries de Alex Dombrandt, Aaron Morris e Danny Care, o Harlequins conquistou preciosa vitória por 28 x 15 sobre o Bath. O resultado manteve o time londrino na cola do G4.



Já no duelo entre Northampton Saints e Wasps, o resultado de 22 x 17 para os Saints deixou os Wasps longe do G4. Jogo de primeiro tempo dos Saints e segundo tempo dos Wasps, com o time da casa resistindo à reação do rival para se aproximar da parte de cima da tabela.



Quem também sonha é o London Irish, que venceu uma chuva de tries contra o lanterna Gloucester – o qual começa a entrar em desespero. 32 x 26, em 5 tries a 4. Blair Cowan foi destaque com 2 tries para o Irish, ao passo que foi Tom Parton, aos 71′, que fez o try crucial.



Por sua vez, o Leicester Tigers respirou ao vencer por 41 x 24 o Worcester Warriors. O hooker argentino Julián Montoya foi destaque marcando 2 tries para os Tigers.





Newcastle Falcons 09 x 15 Exeter Chiefs

London Irish 32 x 26 Gloucester

Leicester Tigers 41 x 24 Worcester Warriors

Bath 15 x 28 Harlequins

Wasps 17 x 22 Northampton Saints

Bristol Bears 13 x 20 Sale Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 8 30 Exeter Chiefs Exeter 8 28 Sale Sharks Salford (Manchester) 8 27 Harlequins Londres 8 23 Northampton Saints Northampton 8 22 London Irish Londres 8 22 Newcastle Falcons Newcastle 8 21 Leicester Tigers Leicester 8 20 Wasps Coventry 8 20 Bath Bath 8 12 Worcester Warriors Worcester 8 10 Gloucester Gloucester 8 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)