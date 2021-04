Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A ação na África do Sul só começará no dia 1º de maio, mas neste fim de semana a Rainbow Cup já começou na Europa, com clássicos nacionais em Gales e na Irlanda e embates entre italianos e escoceses. Os maiores destaques estiveram com os triunfos do Munster sobre o atual campeão Leinster no jogão na Irlanda e do Benetton, da Itália, sobre o Glasgow, da Escócia, que reergueu os italianos após uma temporada tão ruim.

No superclássico irlandês, o Leinster poupou muitos nomes importantes e foi superado em casa pelo arquirrival Munster por 27 x 03. Damian De Allende foi destaque pelo Munster, mas quem marcou os 2 tries da vitória foi o veterano Conor Murray, premiando um jogo de domínio vermelho no breakdown.



No outro duelo irlandês, o Ulster, da Irlanda do Norte, perdeu em casa para o Connacht por 26 x 24, em partida de tirar o fôlego com 4 tries para cada lado. A virada no placar para o Connacht veio já com o tempo esgotado com try de Sullivan, aos 83′, apanhando chute para o in-goal de Fitzgerald.



Em Gales, no clássico entre Ospreys, de Swansea, e Cardiff, deu Ospreys: 36 x 14. Foram 6 tries para os donos da casa, que tiveram um primeiro tempo particularmente dominante.



O dérbi galês que foi mais emocionante foi entre Dragons e Scarlets, com o time de Nwport batendo o time de Llanelli por impressionantes 52 x 32. Chuva de tries, com os Dragons marcando 7 e os Scarlets 5. Wainwright se provou decisivo do lados dos Dragons, cruzando 2 vezes o in-goal.



Na Itália, o Benetton finalmente brilhou fazendo 46 x 19 sobre o Glasgow Warriors, em jogo de 6 tries a 3. Foi uma atuação vistosa e ofensiva dos italianos, que com destaque para uma blitz inicial de 3 tries em questão de 23 minutos, com Cannone marcando 2.



Já o Zebre quase causou uma verdadeira zebra na Escócia, mas o time de Parma caiu em visita ao Edinburgh por 24 x 18. Sau, Crosbie e Currie marcaram os tries do triunfo escocês.





Rainbow Cup (Europa)



Ulster 24 x 26 Connacht

Edinburgh 24 x 18 Zebre

Benetton 46 x 19 Glasgow

Ospreys 36 x 14 Cardiff

Leinster 03 x 27 Munster

Dragons 52 x 32 Scarlets

Clube Cidade País Jogos Pontos Benetton Treviso Treviso Itália 1 5 Ospreys Swansea Gales 1 5 Dragons Newport Gales 1 5 Connacht Galway Irlanda 1 5 Munster Limerick/Cork Irlanda 1 4 Edinburgh Edimburgo Escócia 1 4 Ulster Belfast Irlanda 1 2 Zebre Parma Itália 1 1 Scarlets Llanelli Gales 1 1 Cardiff Blues Cardiff Gales 1 0 Leinster Dublin Irlanda 1 0 Glasgow Warriors Glasgow Escócia 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final