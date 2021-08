Tempo de leitura: 7 minutos

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) apresentou o novo sistema de competições nacionais que entrará em vigor a partir de 2023.



O novo sistema foi estudado e proposto por uma comissão formada pelo Núcleo do Jogo da CBRu e aprovado por representantes de clubes e federações estaduais, contemplando as categorias masculinas (XV adulto, 7s adulto, XV juvenis e 7s juvenis) e femininas (XV adulto, 7s adulto, XV juvenis e 7s juvenis).

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO OFICIAL NA ÍNTEGRA – Os detalhes sobre critérios de participação e custeio estão no documento

Super 12, segundas divisões, Copa do Brasil, Copa dos Campeões, Troféu Desafio



A primeira novidade acerca do Rugby XV masculino adulto está no calendário. As competições serão todas disputadas entre março e outubro, com a proposta de que as competições estaduais/regionais sejam intercaladas com as nacionais.

Ao todo, as competições nacionais de clubes ocuparão 16 finais de semana ao longo desses 8 meses – isto é, de um total de 35 finais de semana. O restante das datas poderá ser usado pelas federações estaduais.

O sistema de competições masculinas de rugby XV adultas de clubes foi expandido e passará a contar com 6 competições diferentes, 4 das quais abertas a clubes de fora do Sul-Sudeste. Será obrigatório para os clubes participarem das competições nacionais terem jogado torneios estaduais.

Super 12 – 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro: 1ª fase – 12 clubes divididos em 3 grupos regionais com 4 times cada; Região 1 – clubes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Região 2 – clubes de São Paulo e Paraná; Região 3 – clubes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; Serão 6 jogos por time (turno e returno dentro dos grupos); Os 2 melhores de cada grupo avançarão ao Hexagonal Final e se garantirão no Super 12 do ano seguinte; Hexagonal: 6 clubes, que se enfrentam no sistema de todos contra todas, num total de 5 rodadas; Final: os dois melhores do Hexagonal farão a grande final;

1ª Divisão do Campeonato Brasileiro: 2ªs divisões – a Taça Tupi será substituída por 3 torneios regionais, cada um com 4 clubes, que jogarão 3 rodadas. Os participantes serão qualificados com base nos resultados dos campeonatos regionais do ano anterior, podendo mudar os participantes em todos os anos: Região 1 – Taça RS-SC: clubes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Região 2 – Taça PR-SP: clubes de São Paulo e Paraná; Região 3 – Taça RJ-MG: clubes de Rio de Janeiro e Minas Gerais;

– a Taça Tupi será substituída por 3 torneios regionais, cada um com 4 clubes, que jogarão 3 rodadas. Os participantes serão qualificados com base nos resultados dos campeonatos regionais do ano anterior, podendo mudar os participantes em todos os anos: Torneios de Acesso – Serão 3 torneios de acesso ao Super 12 do ano seguinte. Cada torneio contará com 4 clubes, que jogarão 3 rodadas: Acesso Região 1: torneio com os 2 piores 1ª divisão e os 2 melhor da 2ª divisão; Acesso Região 2: torneio com os 2 piores 1ª divisão e os 2 melhor da 2ª divisão; Acesso Região 3: torneio com os 2 piores 1ª divisão e os 2 melhor da 2ª divisão; Os 2 primeiros colocados da cada torneio de acesso se qualificarão para a 1ª divisão do ano seguinte;

– Serão 3 torneios de acesso ao Super 12 do ano seguinte. Cada torneio contará com 4 clubes, que jogarão 3 rodadas: Copa do Brasil : novo torneio mata-mata envolvendo os campeões dos campeonatos estaduais e regionais: Quartas de final: QF1: Campeão de MG vs Campeão do Centro-Oeste/Norte; QF2: Campeão do RJ vs Campeão da Bahia*/Nordeste; *Bahia hoje inclui Espírito Santo e Sergipe; QF3: Campeão de SP vs Campeão de SC; QF4: Campeão do PR vs Campeão do RS; Semifinais: QF1 vs QF2, QF3 vs QF4; Final

: novo torneio mata-mata envolvendo os campeões dos campeonatos estaduais e regionais: Copa das Campeões : novo torneio que abrirá a temporada 2024; Campeão da Copa do Brasil vs Campeão do Super 12;

: novo torneio que abrirá a temporada 2024; Troféu Desafio : novo troféu que circulará ao longo do ano; O detentor da Taça a coloca em disputa todos os jogos oficiais em casa. Se perder o jogo, a taça troca de dono, que a recoloca em disputa; Jogos de todos os campeonatos estaduais, regionais ou nacionais poderão valer pelo Troféu Desafio;

: novo troféu que circulará ao longo do ano;

Seleções regionais masculinas!



Outra grande novidade para o rugby XV masculino (adulto e juvenil) é a criação das seleções regionais adultas e a recriação das seleções regionais juvenis.

Campeonato Brasileiro de Seleções (Adulto): Campeonato disputado ao longo de 5 datas, com foco em feriados; 4 seleções serão formadas: São Paulo , Sul (atletas de RS, SC e PR), “ Barbarians ” (atletas do restante do país) e Cobras M20 (a seleção brasileira M20, com intuito de prover mais jogos à equipe); As 4 seleções se enfrentam no sistema de todos contra todos, ao longo de 3 rodadas, seguidas de semifinais e final;

(Adulto): Campeonato disputado ao longo de 5 datas, com foco em feriados; Campeonato Brasileiro Juvenil : torneio para categorias M18 e M21. Em 2024, as categorias passarão para M17 e M19. 9 seleções, divididas em 3 grupos de 3: Região 1: RS, SC e PR; Região 2: SP Vale, RJ e MG/ES/BA; Região 3: SP Capital, SP Interior e Centro-Oeste; Cada grupo terá seus jogos disputados ao longo de 3 etapas. Em cada etapa, cada time fará 2 jogos em tempo reduzido (2 tempos de 17 minutos); O campeão de cada grupo e o melhor 2º irão às semifinais; Semifinais e final serão jogos completos (2 tempos de 35 minutos);

: torneio para categorias M18 e M21. Em 2024, as categorias passarão para M17 e M19.

Rugby Sevens masculino renovado

No calendário masculino, a CBRu designou os meses de novembro e dezembro como dedicados ao Rugby Sevens. Ainda assim, as federações estaduais terão a liberdade de organizarem torneios de sevens em outros meses, caso entenda que lhes será melhor.

Para os adultos, a competição de sevens nacional será o Brasil Sevens, que será disputado em dezembro por clubes de todo o país e valerá Bolsa-Atleta. O mesmo evento contará ainda com a Copa Cultura Inglesa para rugby sevens juvenis, que seguirá sendo disputado por seleções regionais.

Brasil Sevens : Campeonato Brasileiro Adulto; Torneio de 16 times. As vagas serão divididas proporcionalmente para as federações/regiões baseado na quantidade de clubes que participam das etapas regionais e pela quantidade de etapas na região;

: Campeonato Brasileiro Adulto; Copa Cultura Inglesa : categorias serão anunciadas mais adiante; 1 torneio no fim de ano;

: categorias serão anunciadas mais adiante;

Rugby XV feminino contemplado



O calendário do rugby feminino será dividido em dois: de março a junho o foco será o Rugby XV e de junho a dezembro o foco será o Rugby Sevens. Ainda assim, como no masculino, as federações estaduais terão a liberdade de marcarem torneios de sevens também entre março e junho se preferirem.

O Campeonato Brasileiro de Rugby XV Feminino será disputado por seleções regionais, tanto no adulto como na categoria M20 (em 2024, a categoria juvenil passará a ser M19):

9 seleções, divididas em 3 grupos de 3: Região 1: RS, SC e PR; Região 2: SP Vale, RJ e MG/ES/BA; Região 3: SP Capital, SP Interior e Centro-Oeste; Cada grupo terá seus jogos disputados ao longo de 3 etapas. Em cada etapa, cada time fará 2 jogos em tempo reduzido (2 tempos de 17 minutos); O campeão de cada grupo e o melhor 2º irão às semifinais; Semifinais e final serão jogos completos (2 tempos de 35 minutos);



Novas competições de Rugby Sevens feminino



No Rugby Sevens feminino, o calendário apresentará várias novidades. Dois títulos nacionais adultos passarão a ser disputados entre junho e novembro: o Super Sevens, o circuito nacional, que valerá o Bolsa-Atleta, e terá 1ª e 2ª divisões; e o Brasil Sevens, novo torneio que ajudará na integração do país e contará com qualificatórios regionais.

Ao todo, cada clube da elite nacional fará 6 torneios nacionais: 4 torneios do Super Sevens e 2 do Brasil Sevens (o Qualificatório regional e o torneio final), além dos campeonatos estaduais. Será obrigatório para os clubes participarem das competições nacionais terem jogado torneios estaduais.

Super Sevens – 1ª divisão : 8 clubes jogarão o circuito. Em 2023, serão: Os 7 melhores da 1ª divisão de 2022; O campeão da 2ª divisão de 2022; A partir de 2024, serão sempre: Os 6 melhores da 1ª divisão do ano anterior; O campeão da 2ª divisão do ano anterior; O melhor do Brasil Sevens do ano anterior; Com isto, os 2 últimos colocados do Super Sevens 1ª divisão e os demais times da 2ª divisão terão uma última chance de garantirem vaga na 1ª divisão ao jogarem o Brasil Sevens; Ao todo, o Super Sevens 1ª divisão terá 4 etapas, jogadas entre julho e outubro ;

: Super Sevens – 2ª divisão : 8 clubes jogarão o circuito. Em 2023, serão: Os demais 7 da 2ª divisão de 2022; O rebaixado da 1ª divisão de 2022; A partir de 2024, serão sempre: Os 2 piores da 1ª divisão do ano anterior*; Os times classificados de 2º a 6º na 2ª divisão anterior*; O 2º melhor do Brasil Sevens do ano anterior; *Caso uma dessas equipes for promovida à 1ª divisão via Brasil Sevens, o 3º melhor do Brasil Sevens do ano anterior terá vaga no Super Sevens 2ª divisão; Ao todo, o Super Sevens 2ª divisão terá 2 etapas;

: Brasil Sevens : Qualificatórios regionais – serão 3 torneios regionais, cada um com apenas 1 etapa, que será jogada em junho : Regional 1: Sul; Regional 2: Sudeste; Regional 3: Centro-Norte; Torneio final : com até 24 equipes, vindas dos Qualificatórios regionais. O torneio será em novembro ;

:

Para as juvenis, haverá também duas competições: a Copa Cultura Inglesa, para seleções regionais, e o Super Sevens Juvenil, para clubes.