A quantidade de torneios que a ESPN exibe está aumentando. Além de Six Nations, Rugby Championship, amistosos internacionais, Circuito Mundial de Sevens, SLAR, Super Rugby, Heineken Champions Cup, Premiership e URBA Top 12, a novidade agora é o Campeonato Uruguaio.

Toda semana, 1 jogo do Uruguaio será exibido no Watch ESPN, a começar pelo clássico de Montevidéu entre Carrasco Polo e Old Christians, nessa sexta-feira, 20h00, pela segunda rodada da competição.

Como é o Campeonato Uruguaio?

A primeira divisão uruguaia conta com 11 clubes (todos amadores, mas com ótimo nível), dos quais 9 são de Montevidéu: Carrasco Polo, Old Christians, Old Boys (os três gigantes do país), Los Cuervos, Montevideo Cricket, PSG, Champagnat, Ceibos e Seminario. Completam a lista de clubes o Lobos, de Punta del Este, e o grande clube do interior, o Trébol, de Paysandu. Os 6 primeiros colocados avançarão ao mata-mata final.

Clube Cidade Jogos Pontos Old Boys Montevidéu 1 5 Trébol Paysandu 1 5 Carrasco Polo Montevidéu 1 4 Montevideo Cricket Montevidéu 1 4 Ceibos Montevidéu 1 4 PSG Montevidéu 1 1 Seminario Montevidéu 1 1 Old Christians Montevidéu 0 0 Los Cuervos Montevidéu 1 0 Champagnat Montevidéu 1 0 Lobos Punta del Este 1 0

6 primeiros colocados = mata-mata final

Histórico do Campeonato Uruguaio:

Clube Títulos Anos Carrasco Polo 28 1952, 1961, 1966, 1981, 1983, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2020 Old Christians 20 1968, 1970, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2007, 2015, 2016, 2017 e 2019 Old Boys 14 1950, 1952, 1956, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1975, 2010 e 2013 La Cachila* 5 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975 Trouville 3 1951, 1953 e 1956 Montevideo Cricket 3 1954, 1956 e 1958 Colonia Rowing* 2 1955 e 1958 Trébol Paysandu 1 2018 Los Cuervos 1 1960

*Extintos