O rugby na ESPN está com tudo nesse fim de semana. O grande destaque, claro, é o jogo final entre Springboks e British and Irish Lions, após uma vitória para cada lado. A ESPN2 mostrará o jogo ao vivo no sábado.

Antes, no Watch ESPN, tem a Bledisloe Cup, All Blacks contra Wallabies, ao vivo, em jogo que antecede a largada do Rugby Championship.

E o rugby sul-americano de clubes estará com tudo no Watch ESPN. Na sexta, tem a novidade da vez, o Campeonato Uruguaio, com Carrasco Polo e Old Christians, ao passo que no sábado tem rodada dupla do URBA Top 12, o Campeonato de Buenos Aires, com o clássico Hindú versus Belgrano, seguido por Newman contra Regatas Bella Vista.

*Horários de Brasília

URBA Top 12

Clube Cidade Jogos Pontos Hindú Don Torcuato 2 10 Newman Benavídez 2 9 SIC San Isidro 2 9 CUBA Villa de Mayo 2 9 Alumni Tortuguitas 2 8 Belgrano Buenos Aires 2 5 Los Tilos La Plata 2 4 San Luis La Plata 2 1 Pucará Burzaco 2 1 CASI San Isidro 2 0 Regatas Bella Vista Bella Vista 2 0 Buenos Aires C&RC San Fernando 2 0

- 1º ao 4º colocados = Semifinais

- 12º colocado = Rebaixamento;



- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

Uruguaio de Clubes

Clube Cidade Jogos Pontos Old Boys Montevidéu 1 5 Trébol Paysandu 1 5 Carrasco Polo Montevidéu 1 4 Montevideo Cricket Montevidéu 1 4 Ceibos Montevidéu 1 4 PSG Montevidéu 1 1 Seminario Montevidéu 1 1 Old Christians Montevidéu 0 0 Los Cuervos Montevidéu 1 0 Champagnat Montevidéu 1 0 Lobos Punta del Este 1 0

6 primeiros colocados = mata-mata final