O Centro Olímpico de Aparecida de Goiânia receberá nesse sábado (dia 7 de agosto) a 2ª etapa do Pequi Sevens, com categorias masculina e feminina em campo. Serão 4 clubes de Mato Grosso e Goiás em campo.

No feminino, o Melina (MT), campeão da primeira etapa, viajará com dois times para encarar triangular com o Vila Nova/Goianos, ao passo que no masculino será um quadrangular entre Primavera (MT), Melina (MT), Goianos (GO) e Truvão (GO). O campeão da primeira etapa havia sido o time convidado do SPAC, que não jogará desta vez. O Melina havia sido vice.

No domingo haverá treino da seleção do Centro-Oeste de rugby XV feminino.

09h30 – Goianos x Truvão – Masculino

10h00 – Primavera x Melina – Masculino

10h30 – Vila Nova/Goianos A x Vila Nova/Goianos B – Feminino

11h00 – Melina A x Melina B – Feminino

11h30 – Goianos x Primavera – Masculino

12h00 – Truvão x Melina – Masculino

14h00 – Vila Nova/Goianos A x Melina A – Feminino

14h30 – Vila Nova/Goianos B x Melina B – Feminino

15h00 – Goianos x Melina – Masculino

15h30 – Truvão x Primavera – Masculino

16h00 – Vila Nova/Goianos A x Melina B – Feminino

16h30 – Vila Nova/Goianos B x Melina A – Feminino