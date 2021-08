Tempo de leitura: 1 minuto

Está confirmado: a Copa do Mundo de Rugby League (o rugby de 13 atletas) que aconteceria neste ano, em outubro e novembro, na Inglaterra, foi adiada para 2022.

A decisão veio após as desistências de Austrália e Nova Zelândia, em decorrência de restrições sanitárias em seus países, que impactariam suas viagens. A organização analisou a situação nas últimas semanas e optou pelo adiamento.

A Copa do Mundo de Rugby League tem disputas tanto masculinas como femininas e o Brasil tem vaga na competição entre as mulheres.

As novas datas ainda serão confirmadas.

We can announce this morning that the tournament will be postponed until 2022. We have done everything in our power to stage the tournament this year, but it is not to be. 🏆

Remain supportive of the tournament, the teams, the players and most of all our amazing sport. ❤️

— Rugby League World Cup 2021 (@RLWC2021) August 5, 2021