Tempo de leitura: 1 minuto

Pouco tempo depois do anúncio do calendário do Circuito Mundial de Sevens para o segundo semestre de 2021, o World Rugby confirmou o cancelamento de dois dos torneios prometidos, novamente em razão de questões sanitárias.

Os torneios de Paris, que ocorreria em outubro, e de Hong Kong, que seria jogado em novembro, foram cancelados. Ambos teriam a realização de competição feminina com participação do Brasil. A organização de Hong Kong confirmou, no entanto, que o tradicional torneio voltará a ser jogado em 2022, no seu costumeiro período, em abril.

Assim, agora as Yaras têm apenas no calendário os torneios de dezembro de Dubai e da Cidade do Cabo, que devem ser antecedidos por um Sul-Americano em novembro, ainda a ser confirmado.

O calendário de 2021 do Circuito Mundial agora é o seguinte: