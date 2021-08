Tempo de leitura: 4 minutos

All Blacks e Wallabies voltam à ação nesse sábado! O duelo será válido como o primeiro jogo da Bledislioe Cup, a série anual de três partidas entre Nova Zelândia e Austrália. Desta vez, o primeiro duelo vale apenas pela série, enquanto os dois últimos serão válidos também pelo Rugby Championship, que começa na sequência do mês.

E sábado, 04h05, 🇳🇿All Blacks vs Wallabies🇦🇺, quem vence? É Bledisloe Cup no #WatchESPN #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 5, 2021



A Austrália ergueu a cabeça em julho ao vencer série contra a França, com duas vitórias contra um time “B” dos franceses. Já os All Blacks não tiveram problemas para triunfarem sobre Tonga e Fiji. Os neozelandeses jogam em casa, no Eden Park, onde não perdem um jogo oficial desde 1994 – e onde não perdem para os Wallabies desde 1986. É verdade que o último duelo entre All Blacks e Wallabies acabou em empate, em 16 x 16, em 2019, e que a última partida entre os dois rivais, em 2020, foi vitória australiana por 24 x 22. No entanto, o tamanho do desafio que está diante da Austrália é grande demais e o favoritismo está claramente na mão da Nova Zelândia.

Para a partida, o técnico neozelandês Ian Foster terá um elenco todo mexido e com apostas. Com a camisa 9, Aaron Smith lidera a linha e completa incríveis 100 jogos com os All Blacks. Seu parceiro com a 10 será Richie Mo’unga, deixando Beauden Barrett no banco. Isso porque a camisa 15 é de Damian McKenzie, com Rieko Ioane e Sevu Reece nas pontas. A dupla de centros será Havili e Lienert-Brown, num teste interessante de Foster. No pack, Sam Whitelock será o capitão e reeditará dupla de sucesso na segunda linha com Brodie Retallick, ao passo que a terceira linha terá Akira Ioane, Dalton Papalii e Ardie Savea – um trio que passará pelo escrutínio de um grande jogo. Na primeira linha, a opção é por Bower e Laulala de pilares e Codie Taylor de hooker, o mesmo trio que atuou contra os fijianos.

Por sua vez, Dave Rennie, treinador dos Wallabies, seguirá sem contar com James O’Connor e Nic White e, com isso, apostou no abertura Noah Lolesio e no scrum-half Tate McDermott, jogando ao lado da dupla de centros Hunter Paisami e a novidade Len Ikitau, com Jordan Petaia usado na ponta, oposto a Andrew Kellaway, outra novidade. Tom Banks seguirá dono da camisa 15. Já entre os avançados, Michael Hooper é o capitão formando trio na terceira linha com os jovens ascendentes Rob Valetini e Harry Wilson, ao passo que a segunda linha terá Lukhan Salakaia-Loto e o inexperiente Darcy Swain. A primeira linha, por outro lado, é experiente, com Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa e James Slipper.

Com juventude do lado australiano em várias posições, os All Blacks tiveram a liberdade de fazer algumas apostas, em busca de retomarem a hegemonia do duelo. Apesar das vitórias sobre a França, a Austrália não mostrou qualidade compatível com um time que realmente possa recuperar um título – a Bledisloe Cup – que não é seu desde 2002. Oportunidade perfeita para Foster afastar as críticas que recaem sobre si – mas também uma potencial cilada, caso ocorra uma história derrota com a quebra do tabu.

Dia 07/08 – 04h05 – 🇳🇿Nova Zelândia x Austrália🇦🇺, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Paul Williams🇳🇿

Histórico: 170 jogos, 117 vitórias da 🇳🇿Nova Zelândia, 45 vitórias da Austrália🇦🇺 e 8 empates. Último jogo: 🇦🇺Austrália 24 x 22 Nova Zelândia🇳🇿, em 2020 (Bledisloe Cup);

🇳🇿Nova Zelândia: 15 Damian McKenzie, 14 Sevu Reece, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 Rieko Ioane, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Angus Ta’avao, 19 Scott Barrett, 20 Luke Jacobson, 21 Brad Weber, 22 Beauden Barrett, 23 Jordie Barrett;

🇦🇺Austrália: 15 Tom Banks, 14 Jordan Petaia, 13 Len Ikitau, 12 Hunter Paisami, 11 Andrew Kellaway, 10 Noah Lolesio, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Rob Valetini, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Matt Philip, 20 Fraser McReight, 21 Jake Gordon, 22 Matt To’omua, 23 Reece Hodge;