A ESPN2 exibe nesse sábado o “jogo do ano”, o terceiro e último duelo da série de 2021 entre Springboks (a seleção sul-africana, campeã mundial de 2019) e British Irish Lions (seleção formada a cada 4 anos pelos melhores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda). Após uma vitória para cada lado, quem vencer o duelo do dia 7 ficará com a vitória da série, que só ocorre a cada 12 anos.

Quem vencerá o duelo tão aguardado desse sábado, o jogo decisivo entre 🇿🇦Springboks e British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪? Quem vencer fica com o título da série. 13h, #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 5, 2021

A partida foi envolta por muita polêmica após as últimas duas semanas, que tiveram o diretor de rugby da África do Sul, Rassie Erasmus, tecendo críticas ao árbitro do primeiro jogo (vencido pelos Lions), Nic Berry, que causaram revolta de muitos no mundo do rugby. Erasmus ainda não foi julgado pelo incidente e, após um segundo jogo duro, de lances polêmicos, a terceira partida corre o risco de ser outra batalha campal tensa.

Os Springboks tiveram dois reveses complicados: as perdas por lesões de Faf De Klerk e Piet-Steph Du Toit. De Klerk será substituído por Cobus Reinach, que é excelente e sabe, mas tem características distintas de Faf e não tem a mesma capacidade de controlar o ritmo de um duelo como esses, sendo um atleta que oferece mais velocidade e explosão do que cadência. Já Du Toit será substituído por Mostert, que foi deslocado da segunda para a terceira linha, com o técnico Jacques Nienaber apostando em mais potência física no breakdown – e no retorno de De Jager à segunda linha. É justamente no embate físico que os Boks apostaram novamente, além de prepararem outra batalha aérea com Pollard pronto para abusar dos chutes no jogo. Com Malherbe e Kitshoff na primeira linha, os Boks também recuperaram força nas formações fixas.

A resposta dos Lions para o poder do scrum e do maul sul-africano foram as apostas nos primeiras linhas galeses Wyn Jones e Ken Owens. Novamente, espera-se uma batalha de tirar o fôlego de Etzebeth contra Itoje na segunda linha, mas a chave estará na terceira linha e no breakdown, com a força física pretendida pelos Boks podendo ter como perda a velocidade e a explosão – e é onde entra a manutenção da aposta de Warren Gatland em Courtney Lawes como asa.

Os Lions ainda buscaram corrigir o enorme problema do seu centro, que sofreu demais nas mãos de Damian De Allende e Lukhanyo Am até aqui. Gatland apostou na dupla irlandesa, Bundee Aki – que pode oferecer a fisicalidade necessária para neutralizar De Allende – com a camisa 12 e Henshaw deslocado de volta para 13. No fundo, as entradas dos galeses Liam Williams e Josh Adams também pretende dar mais velocidade ao time vermelho e capacidade de definição, contra-balanceando a qualidade que os Boks têm com Cheslin Kolbe e Mapimpi. Os Lions ainda têm no banco o excelente Finn Russell para tentar mudar o jogo no segundo tempo, caso o camisa 10 Dan Biggar não funcione. Com o scrum-half sendo Ali Price, a possibilidade dos Lions terem uma dupla escocesa na criação em algum momento do jogo é uma das atrações da partida, pela qualidade e capacidade de ambos de mudarem jogos.

Os Springboks têm leve favoritismo para o duelo, após a demonstração de força e o jogo mental da semana passada, mas o duelo está totalmente em aberto. As trocas dos Lions poderão fazer efeito, mas também deixam a clara impressão de que Gatland não achou sua combinação favorita, mesmo às vésperas do jogo decisivo. Já os Boks sabem bem mais o que querem como plano de jogo – o que pode ser o diferencial, apesar dos desfalques de peso.

A última série entre Lions e África do Sul, em 2009, teve triunfo sul-africano, com 2 vitórias e 1 derrota, mas a série anterior, em 1997, teve 2 vitórias dos Lions e apenas 1 dos Boks.

07/08 – 13h00 (hora de Brasília) – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – ESPN2 AO VIVO