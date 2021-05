Tempo de leitura: 2 minutos

Foi confirmada a tabela de jogos da edição 2021 do Rugby Championship, a competição que opõe as seleções de Argentina (Los Pumas), África do Sul (Springboks), Austrália (Wallabies) e Nova Zelândia (All Blacks). O torneio começará no dia 14 de agosto (7 dias após o último jogo entre Springboks e British and Irish Lions). O Rugby Championship se encerrará no dia 02 de outubro.

Pelo segundo ano seguido, a pandemia levou a competição a não ser disputada em todos os países. Em 2021, a Argentina visitará a África do Sul para duas partidas, enquanto sul-africanos e argentinos visitarão Austrália e Nova Zelândia para quatro jogos (2 contra cada oponente). Apenas Austrália e Nova Zelândia duelarão entre si em casa e fora de casa. Isto significa que os Pumas farão todos os seus 6 jogos fora de casa, ao passo que os Springboks jogarão 2 partidas em casa e 4 fora de casa. Já Wallabies e All Blacks farão 5 jogos em casa e apenas 1 fora de casa.

As cidades para as partidas não foram anunciadas ainda.

Tabela:

Dia 14/08 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷, na África do Sul;

Dia 21/08 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷, na África do Sul;

Dia 21/08 – 🇦🇺Austrália x Nova Zelândia🇳🇿, na Austrália;

Dia 28/08 – 🇳🇿Nova Zelândia x Austrália🇦🇺, na Nova Zelândia;

Dia 11/09 – 🇳🇿Nova Zelândia x Argentina🇦🇷, na Nova Zelândia;

Dia 11/09 – 🇦🇺Austrália x África do Sul🇿🇦, na Austrália;

Dia 18/09 – 🇳🇿Nova Zelândia x Argentina🇦🇷, na Nova Zelândia;

Dia 18/09 – 🇦🇺Austrália x África do Sul🇿🇦, na Austrália;

Dia 25/09 – 🇳🇿Nova Zelândia x África do Sul🇿🇦, na Nova Zelândia;

Dia 25/09 – 🇦🇺Austrália x Argentina🇦🇷, na Austrália;

Dia 02/10 – 🇳🇿Nova Zelândia x África do Sul🇿🇦, na Nova Zelândia;

Dia 02/10 – 🇦🇺Austrália x Argentina🇦🇷, na Austrália;