Wilton Murilo Rebolo, o “Nelson”, é o brasileiro que vem se destacando no rugby norte-americano. Primeira linha da Seleção Brasileira, “Nelson” se transferiu para o Rugby United New York, um dos mais fortes da Major League Rugby, e vem jogando em todas as rodadas da temporada 2021. Hora de saber mais sobre como vem sendo a experiência do brasileiro na MLR!