Quem vai ser campeão brasileiro de Rugby League (o rugby de 13 atletas) feminino? Melina, do Mato Grosso, ou Vitória, do Espírito Santo? O duelo será nesse sábado, na cidade mineira de São Lourenço, que recebeu ao longa da semana as atividades da Seleção Brasileira, em preparação para a Copa do Mundo de 2021. Por motivos de restrições sanitárias, o evento não está aberto ao público, segundo informou a Confederação Brasileira de Rugby League.

Last week, blockbusting forward Franciny Amaral scored 3 tries as Melina advanced through the semis. What will she have up her sleeve Saturday when Melina meets Vitória in Brasil’s @WRugbyLeague Grand Final?#RLWC2021 @RLWC2021 @IntRL @asiapacificrl @chasingroos @portaldorugby pic.twitter.com/snqT7zjddq — Brasil Rugby League (@BrasilRugbyXIII) May 19, 2021



O favoritismo, no papel, está com o Melina, que venceu por 10 x 00 o Vitória na 1ª fase, em fevereiro. No entanto, as capixabas conquistaram vitória promissora sobre as paranaenses do Maringá na semifinal, crescendo no segundo tempo e vencendo por 25 x 16. O time de Cuiabá, por outro lado, atropelou na semifinal as Remendadas por 57 x 00 e já sonha com seu primeiro título nacional, depois de ser vice campeão em 2019 do Super Sevens.

O Melina deverá transmitir em seu Facebook a grande final.



Dia 22/05 – 10h00 – Melina (MT) x Vitória Rhinos (ES), em São Lourenço (MG)

Árbitro Principal: Daniel Chiovetti (SP)

Árbitros de Linha: Brendon Simon (MG) e Vinícius Silva (MG)

Dia Horário (BRT) Local Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:50 São Lourenço, MG Taubaté 14 X 16 Minas Miners Grupo Amarelo 13/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Urutau 00 X 16 Melina "B" Grupo Amarelo 13/02/2021 13:50 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 30 X 00 Vila Nova Grupo Verde 13/02/2021 14:40 São Lourenço, MG Melina "A" 18 X 04 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 08:10 São Lourenço, MG Maringá 16 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 09:00 São Lourenço, MG Melina "A" 10 X 00 Vitória Rhinos Grupo Verde 14/02/2021 09:50 São Lourenço, MG Melina "B" 20 X 00 Taubaté Grupo Amarelo 14/02/2021 10:40 São Lourenço, MG Urutau 06 X 14 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 11:30 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 04 X 06 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Melina "A" 36 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 13:10 São Lourenço, MG Taubaté 12 X 08 Urutau Grupo Amarelo 14/02/2021 14:00 São Lourenço, MG Melina "B" 18 X 00 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 15:50 São Lourenço, MG Maringá 20 X 04 Taubaté Repescagem 14/02/2021 16:40 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 18 X 00 Minas Miners Repescagem 15/05/2021 10:00 São Lourenço, MG Melina 57 X 00 Remendadas* Semifinal 15/05/2021 14:00 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 25 X 16 Maringá Semifinal 22/05/2021 São Lourenço, MG Melina X Vitória Rhinos Final

*Remendadas (combinado de atletas de todos os times) substituiu o Melina "B" na semifinal;