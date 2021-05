Tempo de leitura: 1 minuto

O calendário do World Rugby para os jogos entre seleções nacionais foi publicado o começo deste mês, mas já tem modificações. Os jogos da Zona Asiática das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, que deveriam começar nesse fim de semana, foram adiados e ainda não têm novas datas confirmadas. Os jogos serão entre Hong Kong, Coreia do Sul e Malásia.

Na África, o calendário também foi modificado com a desistência da Nigéria da fase preliminar, que agora será um triangular entre Camarões, Burundi e Burkina Faso, entre os dias 05 e 13 de junho.