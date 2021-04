Tempo de leitura: 2 minutos

Criado em 2003, o Projeto ‘Rugby Social’ tem como objetivo promover a prática

esportiva como ferramenta de formação cidadã para crianças e adolescentes

residentes em áreas de vulnerabilidade social da cidade, em toda sua história já foram

atendidos mais 1.000 (mil) jovens, entre eles, a pilar Mariana Nicolau, atleta do São

José Rugby e da Seleção Brasileira. Atualmente Mariana é uma das cotadas para

representar o país nas Olímpiadas de Tóquio:

“Morava em frente a um campo de futebol do bairro Santa Inês, onde acontecia os

treinos do Rugby Social. Sempre via aquele esporte ‘diferente’. Então nas minhas

férias escolares, bateu uma curiosidade então juntei alguns amigos e fomos conhecer

a modalidade. Gostamos muito e com passar do tempo alguns colegas foram parando,

mas eu me apaixonei pelo esporte e continuo me dedicando até hoje” afirma a atleta.

Outra bela história iniciada do Rugby Social é de Pedro Lopes, o Pedrinho, que iniciou

na modalidade através do projeto no polo dos Campos dos Alemães por influência do

irmão e chegou ao time Adulto do São José Rugby e na Seleção Brasileira e hoje atua

no rugby europeu, mais precisamente na França:

“Comecei no Projeto Social aos nove anos, se não fosse o projeto nunca teria

imaginado me tornar um jogador profissional no rugby, morar em outro país e formar

uma família aqui na França. Tudo isso começou no Rugby Social, graças a eles tive

essa oportunidade de ouro, não só para mim, mas existem outros exemplos como a

própria Mariana Nicolau que veio e sabe o quão o importante é o projeto. Espero que o

Rugby Social continue por muitos anos dando oportunidades para mais jovens da

cidade” comenta Pedro.

No ano de 2021, o São José Rugby conseguiu a aprovação do Projeto ‘Aprendendo e

Jogando Rugby Social’ no FUMCAD – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

(Lei 8.069/2012) o que possibilita a pessoas físicas destinarem até 3% do Imposto de

Renda devido. Através deste recurso, o contribuinte ajudará o clube a promover a

manutenção dos trabalhos do Rugby Social

Na última segunda-feira, 12, a Receita Federal anunciou a prorrogação do prazo para

a entrega da Declaração de Imposto de Renda até o dia 31 de maio, extensão que

pode ser maior já que a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto que leva o período

até 31 de julho, o que aumenta o período para realizar as doações.

Pode utilizar o benefício fiscal os contribuintes (pessoa física) que optarem pelo

modelo completo no ato da declaração do imposto de renda. O guia passo a passo

completo de como doar está disponível nas redes sociais do São José Rugby (ou no

link: https://bit.ly/2NBrmPF ). Para mais informações o clube possui o apoio da Agência

NTZ no telefone (12) 3341-5696/5697.

