Neste dia 02 de janeiro, a África do Sul assistiu à penúltima rodada da temporada regular da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano. Restando ainda uma rodada para o fim, todos os semifinalistas foram conhecidos. São eles os 4 gigantes: Bulls, Lions, Western Province (Stormers) e Sharks. Resta apenas saber quais serão os duelos das semifinais.

O jogo mais importante foi em Bloemfontein, onde o quinto colocado Cheetahs jogou sua vida recebendo o Western Province. A vitória foi do time visitante por 31 x 29, com Tim Swiel chutando nada menos que 7 penais para WP, vencendo a batalha de chutadores contra Frans Steyn, que converteu 5. Foram 2 tries para cada lado, em jogo empolgante, que teve Arnoldi e Specman cruzando o in-goal pelos Cheetahs, enquanto Jaco Coetzee e Mbonambi marcaram para WP. O resultado deixou o time da Cidade do Cabo na vice liderança da Currie Cup, igualado em pontos com o líder Bulls.

A derrota deixou o Cheetahs 6 pontos abaixo do quarto colocado Sharks, que triunfou por 49 x 17 sobre o lanterna Griquas. Jogo de 7 tries para o time de Durban, com Fezokuhle Mbatha, Werner Kok, Yaw Penxe, Lukhanyo Am, Sikhumbuzo Notshe, Dylan Richardson e Aphelele Fassi marcando.

A briga pela liderança também seguiu quente, com os Lions vencendo fora de casa os Pumas por duros 33 x 25. Tiaan Swanepoel foi o nome do jogo, marcando 2 tries e chutando 4 penais cruciais para os visitantes. Os Lions estão em terceiro lugar, 2 pontos atrás de Bulls e WP.

Os Bulls folgaram neste fim de semana e voltarão a campo no dia 6, em clássico contra os Lions, adiado do fim de ano.

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Sharks 47 x 19 Griquas

Cheetahs 29 x 31 Western Province

Pumas 25 x 33 Lions

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 10 35 Western Province (Stormers) Cid. do Cabo 11 35 Lions Joanesburgo 11 33 Sharks Durban 11 33 Cheetahs Bloemfontein 11 27 Pumas Nelspruit 11 12 Griquas Kimberley 11 7

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;