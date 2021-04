Tempo de leitura: 1 minuto

Os grupos da zona africana das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 foram confirmados. Ao todo, 15 seleções estão inscritas nas Eliminatórias, o que tornará a África o continente com mais participantes no mundo, uma vez que Europa, América e Ásia simplificaram suas Eliminatórias por conta da pandemia.

A África terá uma primeira fase entre as 4 piores ranqueadas – Nigéria, Camarões, Burundi e Burkina Faso – em junho de 2021 e a vencedora se juntará às 11 seleções já classificadas para a fase principal, que contará com 4 grupos com 3 times cada.

A primeira fase será em 2021, no mês de julho (e não em 2022, como informamos anteriormente). Cada grupo terá um país sede apenas. A fase final será em 2022, com os melhores de cada grupo.

O favoritismo está com a Namíbia, que se classificou para todos os Mundiais desde 1999. Zimbábue e Quênia aparecem hoje como os principais concorrentes, com a Argélia sendo muito falada como potencial zebra.

Fase Qualificatória (05 a 13 de junho de 2021):

Grupo Único: Burkina Faso (sede), Nigéria, Camarões e Burundi;

Fase Principal (a partir do dia 1º de julho de 2021):

Grupo A: Namíbia, Madagascar e Costa do Marfim;

Grupo B: Quênia, Zâmbia e Senegal;

Grupo C: Uganda, Argélia e Gana;

Grupo D: Zimbábue, Tunísia e o vencedor da Fase Qualificatória;

Apenas o campeão da África se classificará à Copa do Mundo de 2023, ao passo que o segundo colocado terá vaga na Repescagem Mundial.