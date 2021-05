Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Cafeteros se despediram da SLAR 2021 com 10 derrota em 10 jogos. O time da Colômbia foi derrotado hoje pelo Olimpia, do Paraguai, por 51 x 33, mas a partida foi uma verdadeira chuva de tries, com os colombianos levando muito trabalho ao clube paraguaio, que celebrou o fato de nada menos que três atletas paraguaios terem marcados tries – algo significativo num time com mais argentinos.



O jogo não começou com plena intensidade. Os primeiros pontos saíram com 2 penais de Ledesma para o Olimpia, enquanto a primeira chance de try foi dos Cafeteros, desperdiçada com os colombianos tentando “enfeitar” a jogada. O primeiro try foi do Olimpia, aos 10′, com o paraguaio Riquelme rompendo. Já o segundo try também foi paraguaio, com o ponta González finalizando após as fases.

O primeiro tempo foi todo do Olimpia, que não tardou a obter seu bônus. Gandini, aos 34′, marcou o terceiro try, após atropelo do scrum. Porém, a resposta colombiana finalmente veio com try de Herrera, girando no contato pra cima da defesa paraguaia, aos 39′. Antes do intervalo, todavia, o Olimpia fez seu quarto try, com Muntaner, em maul. 32 x 07.

No segundo tempo, os Cafeteros fizeram trocas que surtiram efeito, com o scrum-half Gonzalo García dando outro ritmo ao time. Ocampo, aos 47′, cravou após as fases o segundo try dos Cafeteros e, aos 58′, no pick and go, Puertas marcou o terceiro try do time colombiano.

A reação dos Cafeteros acabou estragada com o Olimpia dando o troco com try logo na sequência, em jogada rápida com a linha para Díez cruzar o in-goal. O impacto foi sentido e Bogado correu para mais um try do clube de Asunción.

No entanto, ainda houve tempo para mais brilho dos Cafeteros, com Resino marcando o quarto try e assegurando o bônus ofensivo dos colombianos. Por fim, após erro do Olimpia em recepção de chute, Gonzalo García anotou o seu try, dando um fio de luz de esperança aos Cafeteros, aos 76′, levando o placar a Olimpia 44 x 33 Cafeteros. Contudo, o paraguaio Garcete Ellí marcou o último try do jogo para o Olimpia, aos 79′, fechando o placar: 51 x 33, em jogo de 7 tries a 5.

O Olimpia encara no dia 8 os Jaguares, da Argentina, nas semifinais da competição.

🇵🇾Olimpia 51 x 33 Cafeteros🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Damian Schneider🇦🇷 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Matías Esteban🇺🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Olimpia

Tries: Riquelme, González, Gandini, Muntaner, Diez, Bogado e Garcete Ellí

Conversões: Ledesma (4) e Urbieta (1)

Penais: Ledesma (2)

15 Francisco Diez🇦🇷, 14 Renato Cardona🇵🇾, 13 Diego Argaña🇵🇾, 12 Tomás Acosta🇦🇷, 11 Juan Daniel González🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷 (c), 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Marcos Riquelme🇵🇾, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Mariano Muntaner🇦🇷, 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Axel Zapata🇦🇷, 17 Martín Sitjar🇵🇾, 18 Daniel Cabral🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Matías Gómez Vara🇦🇷, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Sebastián Urbieta🇵🇾, 23 Martín Bogado🇦🇷;

Cafeteros

Tries: Herrera, Ocampo, Puertas, Resino e García

Conversões:Álvarez (4)

15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Cristian Rodallejas🇨🇴, 13 Santiago Resino🇦🇷, 12 Tomás García🇦🇷, 11 Álvaro Gamarra🇨🇴, Jhojan Ortíz🇨🇴, 9 Julían Navarro🇨🇴, 8 Felipe Puertas🇦🇷, 7 Enzo Ocampo🇦🇷, 6 Diver Cabellos🇨🇴, 5 John Álvarez🇨🇴 (c), 4 Danny Giraldo🇨🇴, 3 Jorge Álvarez🇨🇴, 2 Juan Herrera🇨🇴, 1 Yani Pérez🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Javier Corvalán🇦🇷, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 Lautaro Simes🇦🇷, 20 Tomás Etcheverry🇺🇾, 21 Gonzalo García🇦🇷, 22 Andrés Álvarez🇨🇴, 23 Gerson Ortíz🇨🇴;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 50 10 10 0 0 10 0 571 137 434 Peñarol Uruguai 31 10 7 0 3 3 0 279 210 69 Selknam Chile 25 9 5 0 4 3 2 261 246 15 Olimpia Paraguai 23 10 5 0 5 3 0 250 327 -77 Cobras Brasil 10 9 2 0 7 1 1 133 312 -179 Cafeteros Colômbia 5 10 0 0 10 3 2 167 429 -262

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;