Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Foram 10 jogos e 50 pontos conquistados, em 50 disputados. O Jaguares XV, da Argentina, fechou uma campanha perfeita na primeira fase da SLAR – a liga profissional sul-americana – após vencer neste sábado o vice líder Peñarol, do Uruguai, em Montevidéu, por 42 x 18.



O Peñarol produziu um duelo parelho no primeiro tempo, que foi ao intervalo em apenas 21 x 15 para os Jaguares. O time argentino fez o primeiro try, em jogada iniciada em contra-golpe, com Gorrissen finalizando, mas os uruguaios reagiram. Viñals, na ponta, fez o try de resposta, mas Cubilla, na mesma moeda, deu o troco em joga de velocidade dos argentinos, com try em bela troca de passes.

O terceiro try argentino não tardou, com Ezcurra, fintando a defesa uruguaia após bater penal rapidamente, aos 21′. No entanto, Pujadas fez o try uruguaio aos 25′, em maul, e o jogo pegou fogo. Martín Roger somou penal para os uruguaio antes da pausa, deixando o duelo em 21 x 15.

O segundo tempo parecia começar perfeito para o Peñarol, com outro penal certeiro de Roger. No entanto, o mesmo Roger recebeu cartão amarelo e as chances dos Carboneros se encerraram. Em maul, Vaca cravou o quarto try dos Jaguares e a porta se abriu.

Aproveitando ainda a superioridade numérica, Albornoz marcou o quinto try argentinos aos 59′, achando espaço na defesa aurinegra; Depois, aos 65′, Cubilla marcou mais um try, com os argentinos colocando muita intensidade para liquidarem o duelo. 42 x 18, números finais. Sem chances para a zebra uruguaia.

Nas semifinais, os Jaguares encararão no dia 8 o Olimpia, ao passo que o Peñarol fará um jogaço contra os chilenos do Selknam.

🇺🇾Peñarol 18 x 42 Jaguares XV🇦🇷, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Cauã Ricardo🇧🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾



Peñarol

Tries: Viñals e Pujadas

Conversões: Roger (1)

Penais: Roger (2)

15 Rodrigo Silva🇺🇾, 14 Mateo Viñals🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Facundo Gattas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas🇺🇾, 17 Ignacio Rodríguez🇺🇾, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Juan Chamyan🇺🇾, 21 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 22 Federico Favaro🇺🇾, 23 Santiago Álvarez🇺🇾;

Jaguares XV

Tries: Cubilla (2), Gorrissen, Ezcurra, Vaca e Albornoz

Conversões: Albornoz (5) e Daireaux (1)

15 Jerónimo Prisciantelli🇦🇷, 14 Tomás Malanos🇦🇷, 13 Tomás Cubilla🇦🇷, 12 Teo Castiglioni🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Tomás Albornoz🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Tomás Bernasconi🇦🇷, 7 Lautaro Bavaro🇦🇷, 6 Francisco Gorrissen🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Pedro Rubiolo🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Bautista Bernasconi🇦🇷, 1 Francisco Minervino🇦🇷;

Suplentes: 16 Martín Vaca🇦🇷, 17 Luciano Torres🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Joaquín Ovieda🇦🇷, 20 Ignacio Ruiz🇦🇷, 21 Rafael Iriarte🇦🇷, 22 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 23 Juan Pablo Castro🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 50 10 10 0 0 10 0 571 137 434 Peñarol Uruguai 31 10 7 0 3 3 0 279 210 69 Selknam Chile 25 9 5 0 4 3 2 261 246 15 Olimpia Paraguai 23 10 5 0 5 3 0 250 327 -77 Cobras Brasil 10 9 2 0 7 1 1 133 312 -179 Cafeteros Colômbia 5 10 0 0 10 3 2 167 429 -262

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;