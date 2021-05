Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Com mais de 40 mil torcedores no Lang Park, em Brisbane, o Queensland Reds fez a festa diante de sua torcida ao vencer os Brumbies, de Canberra, por 19 x 16 e conquistar o título inédito do Super Rugby AU australiano. O jogo foi dramático, com a virada dos Reds ocorrendo já com o tempo esgotado, e provou que há vitalidade no rugby da Austrália.



Os Brumbies foram superiores no primeiro tempo, com mais posse de bola e território. Os Reds abriram o placar logo no começo com penal chutado por James O’Connor, mas o primeiro try da noite foi do time visitante, com Tom Banks, aos 13′, recebendo de Noah Lolesio em boa jogada de mãos do time da capital australiana.

Os Reds tiveram try anulado aos 28′, após Fotuaika cair no in-goal mas não conseguir apoiar a bola. O’Connor e Lolesio ainda trocaram penais, com o abertura dos Brumbies arrematando 2 e levando o jogo ao intervalo com seu time na frente por 13 x 06.

O segundo tempo começou com os Reds novamente lamentando anulação de try, quando Petaia voou na lateral para apoiar a bola no chão, porém tocando fora do campo antes. O time de Brisbane cresceu e a segunda etapa foi marcada pelos Brumbies caindo de produção e sendo obrigados a cederem penais em demasia.

O’Connor chutou penal na trave aos 47′, mas converteu sua chance seguinte, aos 51′. Aos 61′, Valetini deixou os Brumbies com um homem a menos por amarelo e O’Connor deixou os Reds a 1 ponto no placar (13 x 12) com penal certeiro na sequência.

A partida ganhou em emoção, com os Brumbies jogando a pressão psicológica para cima dos Reds quando, aos 71′, Lolesio converteu novo penal. Os Reds foram para cima em busca do try da virada e, quando aos 77′, desperdiçaram lateral crucial, a vitória parecia nas mãos do time da capital australiana.

No entanto, tudo virou em se inverteu no apagar das luzes. Swain deixou novamente os Brumbies com 14 em campo por amarelo e a pressão final dos Reds foi irresistível, com o time da casa usando uma sequência brutal de fases curtas para deixar os Brumbies defendendo em cima do in-goal e cometendo uma série de penais. Aos 81′, foi a vez de Reimer receber amarelo e com 13 homens a situação ficou ainda mais complicada para os visitantes. O desfecho veio aos 84′ com o try da vitória dos Reds, com James O’Connor marcando após Tupou quase invadir o in-goal.

Festa em Brisbane. Os Reds levantam a primeira taça desde 2011, quando venceram o Super Rugby pela última vez. E festa para Brad Thorn, o treinador neozelandês dos Reds que já tinha título do Super Rugby como jogador dos Crusaders.

Na semana que vem começa o Super Rugby Trans Tasman, o torneio entre os times australianos e neozelandeses.

19 16

Reds 19 x 16 Brumbies, em Bisbane

Árbitro: Nic Berry (Austrália)

Reds

Try: O’Connor

Conversão: O’Connor (1)

Penais: O’Connor (4)

15 Bryce Hegarty, 14 Jordan Petaia, 13 Josh Flook, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Dane Zander, 18 Zane Nonggorr, 19 Seru Uru, 20 Liam Wright, 21 Kalani Thomas, 22 Isaac Henry, 23 Filipo Daugunu;

Brumbies

Try: Banks

Conversão: Lolesio (1)

Penais: Lolesio (3)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Rob Valetini, 7 Rory Scott, 6 Nick Frost, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Lachlan Lonergan, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Henry Stowers, 20 Luke Reimer, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Mack Hansen;