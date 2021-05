Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Jaguares XV são os primeiros campeões da história da SLAR, a nova liga profissional sul-americana. O time argentino venceu em Montevidéu os uruguaios do Peñarol por 36 x 28 na grande final neste sábado e se sagrou campeão invicto. Ao contrário do esperado, o jogo foi muito parelho, com o Peñarol flertando com a virada no fim, mas sem sucesso. Deu a lógica e venceu o melhor time da América do Sul.



A expectativa para a partida era que o Peñarol busca levar o jogo para o contato, reduzindo a velocidade e buscando levar os argentinos aos erros e aos penais. A defesa uruguaia se provou sólida no começo do jogo e o placar foi aberto justamente pelo Peñarol, aos 20′, com penal chutado pelo argentino Martín Roger.

A estratégia uruguaia deu certo até os 23′, quando Tomás Cubilla marcou o primeiro try dos Jaguares, recompensando a pressão com fases rápida e finalmente com continuidade. O momento jogou a partida para o lado laranja, com Daireaux marcando o segundo try pouco depois, com os Jaguares punindo o erro knock-on dos uruguaios. No entanto, a velocidade do jogo não aumentou e os argentinos foram ao intervalo na frente por apenas 12 x 03.

No segundo tempo, o Peñarol parecia que teria um começo perfeito, com Echeverría rompendo para o try, mas tendo o lance anulado por duplo movimento. Roger guardou mais 3 pontos em penal para os donos da casa, mas os Jaguares logo responderiam com try de Cubilla, finalizando ação envolvente de mãos dos argentinos.

A porta parecia se abrir e o Peñarol viu logo o quarto try argentino, com Segura finalizando na ponta. Contudo, quando o jogo parecia liquidado, os uruguaios tiveram brilhante reação. Primeiro, Amaya conseguiu grande corrida para o primeiro try dos Carboneros e, pouco depois, saiu o segundo try, com Vilaseca, após linda infiltração e offload de Inciarte, deixando o placar em apenas Jaguares 22 x 20 Peñarol, com 60 minutos jogados.

Os Jaguares só responderam aos 70′, após Pomponio deixar o Peñarol com 14 homens por amarelo. O scrum argentino prevaleceu e arrancou um penal try decisivo. Cubilla ainda marcou seu terceiro (tripleta), mas os uruguaios protagonizaram o ato final da partida com try de maul com Gattas. Fim de jogo, Jaguares 36 x 28. Argentinos campeões.

A ação na América do Sul retornará em junho com o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

28 36

🇺🇾Peñarol 28 x 36 Jaguares🇦🇷, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Damian Schneider🇦🇷 | Assistentes: Francisco González🇺🇾 e Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Peñarol

Tries: Amaya, Vilaseca e Gattas

Conversões: Roger (2)

Penais: Roger (3)

15 Baltazar Amaya🇺🇾, 14 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 André Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Nicolás Freitas🇺🇾, 10 Martin Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Matias Benitez🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 21 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 22 Felipe Arcos Perez🇺🇾, 23 Jose Iruleguy🇺🇾;

Jaguares XV

Tries: Cubilla (3), Daireaux, Segura e penal try

Conversões: Albornoz (3)

15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastián Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Juan Pablo Castro🇦🇷, 11 Tomás Cubilla🇦🇷, 10 Tomás Albornoz🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Francisco Gorrissen🇦🇷, 7 Juan Martín González🇦🇷, 6 Lautaro Bavaro🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Martín Vaca🇦🇷, 1 Federico Wegrzyn🇦🇷;

Suplentes: 16 Ignacio Ruiz🇦🇷, 17 Francisco Minervino🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Tomás Bernasconi🇦🇷, 20 Joaquín Oviedo🇦🇷, 21 Teo Castiglioni🇦🇷, 22 Martín Elías🇦🇷, 23 Gerónimo Prisciantelli🇦🇷;

Histórico de campeões da SLAR

Ano Campeão País 2020 Cancelado por pandemia 2021 Jaguares XV Argentina 2022 - -

