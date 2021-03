Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Escócia perdeu no Six Nations e deu adeus às chances de título. Já no PRO14 – a liga de franquias de Irlanda, Escócia, Gales e Itália – os times escoceses (Glasgow e Edinburgh) ainda mantiveram vivas suas chances de irem à próxima Heineken Champions Cup europeia após a rodada deste fim de semana.

O Glasgow venceu em casa duelo direto com os galeses do Ospreys no jogo mais interessante da rodada. 30 x 25 para os escoceses, com tries de Lee Jones, Rufus McLean e Aki Seiuli. Os Ospreys tentaram a reação no fim, mas conseguiram apenas um penal com Price que, ao menos, garantiu um importante bônus defensivo aos galeses. O Glasgow é 4º colocado da Conferência A e está 7 pontos abaixo do Ospreys, 3º colocado, mas ainda têm 2 jogos pela frente, enquanto os galeses apenas 1. Os 3 primeiros colocados de cada conferência vão à Champions Cup.



Já o Edinburgh conseguiu uma preciosa vitória fora de casa sobre os irlandeses do Connacht por 15 x 14. O time escocês arrancou a vitória de modo dramático, com try de Chamberlain aos 82′. O Edinburgh tem 2 jogos a menos que o 3º colocado da Conferência B, o Scarlets, estando agora 10 pontos atrás do concorrente. O Edinburgh ainda disputará 3 jogos (15 pontos), enquanto o Scarlets apenas 1 jogo (5 pontos).



O Scarlets foi derrotado nesta rodada pelo Munster, que já tem vaga assegurada na grande final. O time irlandês manteve a boa forma e venceu os galeses por 28 x 10, com 4 tries. Os galeses marcaram o try de honra apenas com o tempo esgotado, decepcionando.

Quem também persegue o Scarlets é o Cardiff Blues. O time azul de Gales tem apenas 3 pontos a menos que o seu conterrâneo, com o mesmo número de jogos disputados. A sobrevida dos Blues se deve à importante vitória na Itália sobre o Benetton por 29 x 14, com Domachowski e Lee-Lo marcando os tries cruciais para o bônus no segundo tempo. O Benetton segue com campanha terrível: nenhuma vitória.



Quem deu adeus às chances de classificação direta à Champions Cup é o Dragons, de Gales, após ser derrotado em casa pelos irlandeses do Ulster por 26 x 22. O Dragons tentou a reação no fim, com dois tries nos 10 minutos finais, mas não conseguiu tempo para a virada.



Por fim, os italianos do Zebre também deram adeus à chances de Champions Cup ao serem derrotados em casa pelos irlandeses do Leinster, que já estão garantidos na final da liga contra o Munster. 48 x 31, numa chuva de tries, que teve 7 tries a 3 para o Leinster. Dave Kearney foi destaque com hat-trick (3 tries) para os irlandeses.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Zebre 31 x 48 Leinster

Glasgow 30 x 25 Ospreys

Munster 28 x 10 Scarlets

Connacht 14 x 15 Edinburgh

Dragons 22 x 26 Ulster

Benetton 14 x 29 Cardiff Blues

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 15 70 Ulster Irlanda Belfast 15 59 Ospreys Gales Swansea 15 32 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 14 25 Dragons Gales Newport 14 21 Zebre Itália Parma 15 17 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 15 59 Connacht Irlanda Galway 15 43 Scarlets Gales Llanelli 15 34 Cardiff Blues Gales Cardiff 15 31 Edinburgh Escócia Edimburgo 13 24 Benetton Treviso Itália Treviso 13 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia;