ARTIGO COM VÍDEO – O Six Nations fechou terrível mais uma vez para a Itália, que conheceu nova derrota, encerrando sua campanha sem um bônus sequer. Escócia 52 x 10, com Duhan Van der Merwe batendo recorde de defensores batidos na era Six Nations, 15. A Escócia ainda tem mais um jogo pela competição, na sexta-feira, contra a França. Já a Itália se despediu do torneio com sua pior campanha na história (0 pontos e o pior saldo desde sua entrada na competição).



A Itália até começou bem com try de Luca Bigi logo no começo em maul. Foi só. A Escócia dominou por completo as ações de todo o jogo, 77% de território no primeiro tempo e 67% no segundo tempo. Não tardou para os escoceses imporem seu jogo, com o hooker David Cherry marcou o primeiro try, igualmente em maul.

A Escócia voou baixo, com Stuart Hogg mostrando qualidade “improvisado” de abertura. Duhan van der Merwe começou seu show com corrida para try aos 14′, enquanto Darcy Graham, aos 21′, e Huw Jones (em incrível troca de passes desde o campo de defesa), aos 24′, cruzaram o in-goal, completando as linhas envolvente dos escoceses.

O passeio seguiu com novo try de Cherry, aos maul, aos 44′, ao passo que Scott Steele marcou seu try aos 53′. Aos 63′, Sam Johnson fez o sétimo try do Cardo e, aos 71′, Van der Merwe fechou a conta com corrida desde o meio campo.

52 10

Escócia 52 x 10 Itália, em Edimburgo

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Escócia

Tries: Cherry (2), Van der Merwe (2), Graham, Jones, Steele e Johnson

Conversões: Hogg (6)

15 Sean Maitland, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Stuart Hogg (c), 9 Scott Steele, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 David Cherry, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Jamie Bhatti, 18 Simon Berghan, 19 Alex Craig, 20 Nick Haining, 21 Ali Price, 22 Jaco van der Walt, 23 Chris Harris;

Itália

Try: Bigi

Conversão: Garbisi (1)

Penais: Garbisi (1)

15 Edoardo Padovani, 14 Mattia Bellini, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Federico Mori, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Andrea Lovotti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 Maxime Mbandà, 21 Marcello Violi, 22 Carlo Canna, 23 Marco Zanon;

Seleção Jogos Pontos Gales 5 20 França 4 15 Irlanda 5 15 Escócia 4 11 Inglaterra 5 10 Itália 5 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;