ARTIGO COM VÍDEOS – As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 ferveram a Europa neste sábado, com a líder Geórgia e a vice líder Romênia conseguindo importantes triunfos sobre, respectivamente, Rússia e Espanha, concorrentes diretos por classificação.

A Geórgia não teve problema para manter sua invencibilidade de 28 anos contra a Rússia ao vencer o clássico em solo russo por 23 x 06, em jogo dominante dos Lelos que, desta vez, mostraram muita qualidade com a bola na linha. Foram 2 tries no primeiro tempo, com Tabutadze e Abzhandadze e outro try na segunda etapa, com Ninashvili – suficiente para garantirem o bônus que, na competição, vai para o time que vencer por 3 tries ou mais de diferença.

Já na Romênia, a Espanha sofreu duro revés ao levar a virada da Romênia, que alcançou sua segunda vitória na competição, impondo a segunda derrota aos espanhóis. 22 x 16, em jogo que foi ao intervalo em 6 x 6. A Espanha abriu o segundo tempo com tudo fazendo try com Rouet, mas uma sequência de cartões amarelo e vermelho contra os Leões ibéricos foi tudo o que a Romênia precisa. O pack dos Carvalhos falou mais alto, com Capatina marcou o try crucial dos romenos aos 56′. Depois, com espaços sobrando na linha espanhola, Melinte cruzou o in-goal para os donos da casa aos 66′, no try crucial da partida. A Espanha chegou a pressionar no fim, mas o try necessário não saiu.

🇷🇴v🇪🇸 | TRRRYYYY @ferugby! A flying start to the second half as Rouet goes over #REC2021 #ROUvESP pic.twitter.com/KcSGNGMa1L — Rugby Europe (@rugby_europe) March 20, 2021



No próximo sábado, a Espanha visita Portugal, enquanto a Geórgia recebe a Romênia.

06 23

Rússia 06 x 23 Geórgia, em Kaliningrado

Árbitro: Andrea Piardi (Itália)

22 16

Romênia 22 x 16 Espanha, em Bucareste

Árbitro: Nika Amashukeli (Geórgia)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 3 14 Romênia 3 9 Rússia 2 4 Espanha 2 2 Portugal 2 1 Bélgica/Países Baixos* 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;