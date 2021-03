Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Queensland Reds assumiu a liderança do Super Rugby AU australiano ao derrotar neste sábado o Western Force por 26 x 19 em Brisbane. O time da casa venceu por 4 tries a 1, mas a indisciplina fez com que o jogo tivesse emoção até o fim, com o Force mantendo-se no páreo na base dos penais.

O Force teve mais posse de bola e território durante todo o jogo, mas quem foi mais eficiente foi o Reds. O scrum-half McDermott (tirando a bola do ruck com inteligência), aos 9′, e Paisami, aos 16′, marcaram os primeiro tries do jogo para os donos da casa, mas mas a vantagem caiu antes do intervalo, graças ao try de Kaitu’u, aos 20′, e aos dois penais de McIntyre para o Force.

- Continua depois da publicidade -

Os visitantes chegaram a virar o placar com penal no começo do segundo tempo, mas o try aos 52′ de Paisami devolveu a frente aos Reds com belo try, com direito a dummy venenoso. O try da vitória veio aos 67′, com Jock Campbell, em jogada com lindo offload de McDermott e corrida devastadora de Vunivalu. 26 x 19, números finais.

Os Reds visitam os Waratahs no próximo fim de semana, ao passo que o Force visita os Brumbies.

26 19

Reds 26 x 19 Force, em Brisbane

Reds

Tries: Paisami (2), McDermott e Campbell

Conversões: O’Connor (3)

15 Jock Campbell, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Ilaisa Droasese, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Alex Mafi, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Brandon Paenga-Amosa, 17 Harry Hoopert, 18 Zane Nonggorr, 19 Ryan Smith, 20 Seru Uru, 21 Kalani Thomas, 22 Hamish Stewart, 23 Bryce Hegarty;

Force

Try: Kaitu’u

Conversão: McIntyre (1)

Penais: McIntyre (4)

15 Rob Kearney, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Henry Taefu, 11 Richard Kahui, 10 Jake McIntyre, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander (c), 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Greg Holmes, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Jack Winchester, 17 Angus Wagner, 18 Santiago Medrano, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Ian Prior, 22 Jack McGregor, 23 Marcel Brache;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 4 18 Brumbies Canberra 4 15 Rebels Melbourne 4 10 Force Perth 4 6 Waratahs Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;