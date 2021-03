Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Inglaterra encerrou sua participação no Six Nations na quinta colocação, menos de um ano após ser a grande campeã. O time do técnico Eddie Jones não repetiu o bom desempenho que teve contra a França na vitória da semana passada e caiu diante da Irlanda por 32 x 18. Os verdes alcançaram, ao menos provisoriamente, o vice campeonato, terminando a competição com desempenho sólido em casa e conquistando o Millennium Trophy, além de se despedir com vitória do terceira linha CJ Stander, que anunciou aposentadoria.



O jogo começou com troca de penais entre Owen Farrell e Johnny Sexton. Porém, o jogo de contato claramente pendeu a favor do time verde, que conseguiu maior território e posse de bola com mais qualidade. Aos 22′, os irlandeses foram premiados com o primeiro try, com Keith Earls apanhando chute cruzado de Sexton para cravar no in-goal.

Farrell respondeu com penal para a Inglaterra, mas o domínio irlandês seguiu, Sexton chutou novo penal aos 30′ e, aos 37′, Jack Conan rompeu para o segundo try verde, abrindo grande frente para a segunda etapa.

Após o intervalo, Sexton chutou outro penal, com a Inglaterra concedendo o dobro de turnovers. Aos 61′, Sexton somou mais um penal e a diferença só não aumentou ainda mais porque aos 64′ Bundee Aki recebeu cartão vermelho, deixando a Irlanda com um homem a menos.

Ben Youngs marcou o try que esboçava reação para a Inglaterra, mas as dificuldades da Inglaterra no breakdown seguiram, com Sexton chutando mais 2 penais. No fim, Jonny May fez belo try para a Rosa, dando números finais ao duelo. Irlanda 32 x 18 Inglaterra.

A derrota completou uma “Triple Crown reversa” da Inglaterra, com derrotas para Gales, Escócia e Irlanda.

Irlanda 32 x 18 Inglaterra, em Dublin – Millennium Trophy

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Irlanda

Tries: Earls e Conan

Conversões: Sexton (2)

Penais: Sexton (6)

15 Hugo Keenan, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonny Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 CJ Stander, 5 Tadhg Beirne, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rob Herring, 1 David Kilcoyne;

Suplentes: 16 Rónan Kelleher, 17 Cian Healy, 18 Andrew Porter, 19 Ryan Baird, 20 Peter O’Mahony, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Ross Byrne, 23 Jordan Larmour;

Inglaterra

Tries; Youngs e May

Conversões: Daly (1)

Penais: Farrell (2)

15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Ollie Lawrence, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 Charlie Ewels, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 George Martin, 22 Dan Robson, 23 Joe Marchant;

Seleção Jogos Pontos Gales 5 20 França 4 15 Irlanda 5 15 Escócia 4 11 Inglaterra 5 10 Itália 5 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;