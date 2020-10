Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Gales e Escócia entraram em campo na cidade galesa de Llanelli em partida que fechou a participação dos dois países no Six Nations. O duelo marca o 149º jogo de Alun Wyn Jones – um recorde mundial – mas terminou com vitória escocesa por 14 x 10 – a primeira da Escócia em Gales desde 2002, quebrando incômodo jejum. Apesar do triunfo, a lesão de Finn Russell preocupa os escoceses.



O jogo não foi dos melhores e teve Gales se pondo em vantagem na primeira etapa em 7 x 6, com Carre marcou o único try na primeira etapa, em pick and go após o erro escocês em laterla na defesa. Russell e Hastings (que entrou após lesão de Russell) chutaram dois penais que levaram o jogo ao intervalo em Gales 7 x 6.

Na segunda etapa, a Escócia foi superior, detendo mais posse de bola e território, mas o try da virada tardou. Foi somente aos 61′ que um devastador maul azul foi concluído com try de McInally. Gales respondeu com penal de Halfpenny aos 66′, mas o placar de 11 x 10 a favor dos visitantes se manteve até o fim, com a Escócia detendo a posse de bola no período decisivo do jogo para arrancar penal já com o tempo esgotado. Hogg foi preciso no arremate, dando números finais à disputa: 14 x 10.

Foi a quinta derrota seguida do novo treinador de Gales, Wayne Pivac, no comando dos Dragões. Os galeses voltarão a campo no dia 13 de novembro pela Nations Cup, o torneio que fecha o ano, encarando a Irlanda na casa da rival. Já a Escócia enfrenta no dia 14 a Itália, em solo italiano.

Gales x Escócia, em Llanelli

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Histórico: 125 jogos, 73 vitórias de Gales, 49 vitórias da Escócia e 3 empates. Último jogo: Escócia 11 x 18 Gales, em 2019 (Six Nations);

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Liam Williams, 13 Jonathan Davies, 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 James Davies, 6 Shane Lewis-Hughes, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Rhys Carre;

Suplentes: 16 Sam Parry, 17 Wyn Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Cory Hill, 20 Aaron Wainwright, 21 Lloyd Williams, 22 Rhys Patchell, 23 Nick Tompkins;

Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 James Lang, 11 Blair Kinghorn, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Blade Thomson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Oli Kebble, 18 Simon Berghan, 19 Ben Toolis, 20 Cornell du Preez, 21 Scott Steele, 22 Adam Hastings, 23 Duhan van der Merwe;

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 5 18 França 5 18 Irlanda 5 14 Escócia 5 14 Gales 5 8 Itália 5 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;