ARTIGO COM VÍDEO – A Inglaterra foi a Roma para o encerramento do Six Nations precisando vencer bem a Itália e com ponto bônus para ter chances de ser campeã europeia. Os ingleses fizeram sua parte e triunfaram por 34 x 05, em jogo que não foi por completo convincente do lado da Rosa.



Os italianos dificultaram a vida inglesa na primeira etapa. O primeiro try do jogo saiu rápido, aos 5′, com Ben Youngs recebendo de Owen Farrell para explorar uma avenida na defesa italiana. Farrell ainda ampliou o placar com penal pouco depois, mas a Inglaterra, apesar de buscar correr muito com a bola, teve dificuldades para achar os espaços na defesa dos Azzurri. Aos 18′, veio o troco italiano, com Carlo Canna punindo erro de mãos de Sinckler e entregando para Jake Polledri correr na ponta rumo ao try azul.

Na sequência, aos 22′, Jonny Hill recebeu amarelo por tackle alto e deixou a Inglaterra em apuros com um homem a menos. A Itália até teve suas chances para virar o placar, com um maul entrando no in-goal da Rosa, mas sem conseguir o apoio, além de um try que Mori quase conquistou em disputa de corrida rumo ao in-goal com Fairbank, mas sem sucesso.

Antes da pausa, a Itália foi reduzida a 14 homens com amarelo a Polledri e a Inglaterra explorou essa vantagem na volta dos vestiários. Aos 41′, Ben Youngs correu para o segundo try, ao aplicar lindo dummy contra Fischetti e disparar rumo ao try.

Depois, aos 51′, Jamie George cravou o terceiro try em inglês, em maul demolidor, que se provou decisivo. O try foi verdadeiro golpe às esperanças italianas e deu moral para a Inglaterra garantir a posse de bola necessária no segundo tempo para selar seu triunfo.

Aos 67′, Tom Curry anotou o try do bônus, em lance nascido em maul, com Youngs saindo da formação e Curry explorando lado cego do ruck. Por fim, aos 71′, Henry Slade marcou o último try da partida para a Rosa, após Farrell chutar rasteiro e Earl apanhar a bola e servi-la para Slade.

Com o resultado, a Inglaterra abriu 4 pontos de frente sobre a então líder Irlanda, com 7 pontos de saldo acima.

A Inglaterra voltará a campo apenas no dia 14 de novembro, recebendo a Geórgia pela primeira rodada da nova Nations Cup, a competição que fecha o ano de seleções. A Itália recebe no mesmo dia a Escócia pela mesma competição.

Itália 05 x 34 Inglaterra, em Roma

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Itália

Try: Polledri

15 Matteo Minozzi, 14 Edoardo Padovani, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Jake Polledri, 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 David Sisi, 20 Johan Meyer, 21 Maxime Mbandà, 22 Guglielmo Pallazzani, 23 Federico Mori;

Inglaterra

Tries: Youngs (2), George, Curry e Slade

Conversões: Farrell (3)

Penais: Farrell (1)

15 George Furbank, 14 Anthony Watson, 13 Jonathan Joseph, 12 Henry Slade, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Jonny Hill 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Tom Dunn, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 Ollie Lawrence, 23 Ollie Thorley;

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 5 18 França 5 18 Irlanda 5 14 Escócia 5 14 Gales 5 8 Itália 5 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;