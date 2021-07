Tempo de leitura: 1 minuto

Olho no #RugbyNaESPN! Sábado tem amistosos internacionais – 🇦🇷Argentina vs Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra vs Canadá🇨🇦 – e no domingo tem os #Tupis🇧🇷 @brasilrugby nas Eliminatórias para a #RWC2023 contra o Chile🇨🇱.

Vale ainda ficar ligado na rugbyeurope.tv que mostra Eliminatórias na Europa também, com 🇳🇱Holanda vs Portugal🇵🇹.

Coloque na agenda.

*Horários de Brasília

Rugby Europe Championship / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 – Zona Europeia

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 23 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Holanda 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");

