Nada menos que 7 jogos serão exibidos pela ESPN nesse fim de semana, com 3 partidas indo para a grade da TV e 4 para o Watch ESPN.

O sábado começa de manhãzinha com o terceiro jogo da Bledisloe Cup – e o primeiro do Tri Nations – entre Wallabies e All Blacks, desta vez em solo australiano. Com a saída dos Springboks da edição desde ano do Rugby Championship, a competição foi reduzida para três times e terá seu kickoff com transmissão ao vivo da ESPN – e com várias reprises. Se a Nova Zelândia vencer garantirá a Bledisloe Cup por mais um ano.

Depois, começa a rodada final do Six Nations. O primeiro jogo, entre Gales e Escócia, será no Watch ESPN, ao passo que o segundo embate, entre Itália e Inglaterra (valendo chance do título para os ingleses) estará ao vivo na ESPN. Fechando a jornada, França e Irlanda fazem jogaço na ESPN2 – que também vale título.

Já o domingo é dia de assistir ao Women’s Six Nations (Six Nations Feminino) no Watch ESPN, com os mesmos três confrontos: França contra Irlanda (valendo o vice campeonato), Gales versus Escócia e Itália contra a já campeã Inglaterra.

*Horários de Brasília

Six Nations

Seleção Jogos Pontos Irlanda 4 14 Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Gales 4 7 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Women’s Six Nations

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 4 13 Irlanda 4 13 Itália 3 4 Escócia 3 3 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;