ARTIGO COM VÍDEO – Geórgia e Fiji duelaram neste sábado na Escócia em partida que valia pelo 7º lugar da Autumn Nations Cup. Após sofrer três W.O.s, por conta de surto de COVID-19 em seu elenco, Fiji foi a campo e não desapontou, brilhando em vitória por 38 x 24, que significou a 5ª derrota da Geórgia em 5 jogos neste fim de ano.



Fiji começou seu debut e despedida da Nations Cup com try logo no primeiro minuto, com Nadolo atropelando na ponta e marcando com estilo seu retorno à seleção (após dois anos de ausência).

A blitz inicial foi total e o asa Jonny Dyer marcou o segundo try fijiano aos 5′, no pick and go após lateral. Abzhandadze ainda descontou com penal para a Geórgia aos 10′, mas Tuisova marcou o terceiro try fijiano aos 17′, recebendo na ponta livre e dando o recado de que a noite seria difícil para os Lelos. Porém, aos 22′, o pilar reserva Melikidze fez o try que dava esperanças à Geórgia aos 22′, em pick and go, com o placar ficando inalterado até a pausa. 19 x 10.

O segundo tempo começou com Fiji atropelando, com try de Dyer, que recebeu offload após linda jogada Tuisova, passando por cima da defesa georgiana na ponta aos 53′. A Geórgia sentiu o golpe e logo na sequência Nadolo marcou seu segundo try no jogo, após chute cruzado de Volavola. E, aos 62′, Nadolo completou seu hat-trick, furando a defesa dos Lelos após lateral.

No fim, a Geórgia reduziu o prejuízo com 2 tries do asa Saghinadze – o primeiro quebrando na potência o tackle fijiano e o segundo finalizando em pick and go. Fiji 38 x 24, fim de jogo.

Geórgia 24 x 38 Fiji, em Edimburgo (Escócia) – Decisão de 7º lugar

Árbitro: Mike Adamson (Escócia)

Geórgia

Tries: Saghinadze (2) e Melikidze

Conversões: Abzhandadze (3)

Penais: Abzhandadze (1)

15 Soso Matiashvili, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze, 11 Sandro Todua, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Tornike Jalaghonia, 7 Beka Saghinadze, 6 Otar Giorgadze, 5 Kote Mikautadze, 4 Lasha Jaiani, 3 Beka Gigashvili, 2 Shalva Mamukashvili, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Jaba Bregvadze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Giorgi Melikidze, 19 Grigol Kerdikoshvili, 20 Mikheil Gachechiladze, 21 Gela Aprasidze, 22 Demur Tapladze, 23 Davit Niniashvili;

Fiji

Tries: Nadolo (3), Dyer (2) e Tuisova

Conversões: Volavola (4)

15 Kini Murimurivalu, 14 Josua Tuisova, 13 Semi Radradra (c), 12 Levani Botia 11 Nemani Nadolo, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Albert Tuisue, 7 Mesulame Kunavula, 6 Johnny Dyer, 5 Temo Mayanavanu, 4 Tevita Ratuva, 3 Mesake Doge, 2 Samuel Matavesi, 1 Peni Ravai;

Suplentes: 16 Tevita Ikanivere, 17 Haereiti Hetet, 18 Samuela Tawake, 19 Chris Minimbi, 20 Manueli Ratuniyarawa, 21 Simione Kuruvoli, 22 Seru Vularika, 23 Waisea Nayacalevu;