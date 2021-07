Tempo de leitura: 6 minutos

O rugby sevens feminino terá no mínimo duas medalhistas inéditas. Após o Canadá, bronze no Rio 2016, ser eliminado, foi a vez da campeã Austrália dar adeus às suas chances de repetir o pódio ao cair contra a sensação Fiji. As fijianas serão oponentes da Nova Zelândia numa semifinal, após as Black Ferns confirmarem favoritismo diante das russas. Já Grã-Bretanha e França despacharam Estados Unidos e China e farão a outra semifinal, cheia de rivalidade.

Quem fará a grande final do #Rugby 7s feminino em #Tokyo2020? Semifinais são: 23h00 – 🇳🇿Nova Zelândia x Fiji🇫🇯

23h30 – 🇬🇧Grã-Bretanha x França🇫🇷 — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 30, 2021



As semifinais serão serão exibidas ao vivo no SporTV2.

Quartas de final

🇳🇿Nova Zelândia 36 x 00 Comitê Olímpico Russo🪆

- Continua depois da publicidade -

As Black Ferns dominaram o primeiro jogo das quartas de final de ponta a ponta, com o time russo sentindo desde o início a impossibilidade da vitória. Com tries de Fitzpatrick, Broughton e Blyde, a Nova Zelândia abriu 17 x 00 no primeiro tempo, ao passo que o trabalho foi finalizado na segunda etapa com mais 3 tries, de Portia Woodman, Ruby Tui e Woodman novamente. Categórico;

🇫🇯Fiji 14 x 12 Austrália🇦🇺

Fiji consagrou o torneio de Tóquio como das zebras no feminino e eliminou as medalhistas de ouro de 2016 com uma performance épica. Fiji abriu 14 x 00 com Nakoci e Naimasi correndo para os tries inaugurais num início perfeito, com o apoio e os offloads fijianos funcionando. Quando Solikoviti levou cartão amarelo e Faith Nathan correu para o try australiano, a reação parecia iminente, mas Fiji fez um segundo tempo monumental na defesa e seguro de todas as formas as australianas, que só conseguiram o try tarde demais com Caslick. A conversão perdida no primeiro try fez a diferença contra as aussies e Fiji celebrou um feito colossal;

🇺🇸Estados Unidos 12 x 21 Grã-Bretanha🇬🇧

A Grã-Bretanha conquistou outra sólida vitória, agora contra os Estados Unidos, que tinham retrospecto muito favorável nos duelos recentes com a Inglaterra – base da seleção britânica. E quem brilhou logo no começo foi a preciosa adição ao time da Grã-Bretanha, a galesa Jasmine Joyce. As britânicas abriram 21 x 00, com Abbie Brown e Joyce novamente cruzando o in-goal, para fazerem jus à superioridade europeia. Os EUA reagiram tardiamente, com tries de Kirsche e Tapper, já com o tempo esgotado, consumando uma campanha sem brilho das Eagles;

🇫🇷França 24 x 10 China🇨🇳

A China provou sua evolução com uma grande partida contra a favorita França. As chinesas largaram na frente com try de Tang, mas a França respondeu com try de Okemba, num momento no qual a China formava uma brutal muralha defensiva, assustando a França pela pressão. No entanto, a França acabou prevalecendo no segundo tempo com a habilidade de suas jogadoras. Drouin cravou o try que dava frente para as Bleues e Ciofani correu para o try que deu mais tranquilidade às europeias. Okemba atropelou para para assegurar a vitória, mas não sem antes Tang dar mais um try merecido à China;

SEMIFINAIS

Sexta, 30/07

23h00 – 🇳🇿Nova Zelândia x Fiji🇫🇯

Histórico: 24 jogos, 23 vitórias da Nova Zelândia e 1 vitória de Fiji. Último jogo: Fiji 12 x 27 Nova Zelândia, em 2021;

O que esperar?: Um duelo que será eletrizante. É fato que o histórico é todo favorável à Nova Zelândia, que só perdeu uma vez na história pra Fiji, em 2013, e porque não usou força máxima. As Black Ferns ainda venceram os duelos pelo Oceania Sevens de 2021, antes dos Jogos Olímpicos, mas não foram jogos fáceis. Fiji vem numa crescente e pegará o embalo da histórica vitória sobre a Austrália, tendo provado ter uma brilhante defesa e um breakdown eficiente. As fijianas vão mexer com o psicológico das Black Ferns que, apesar de campeoníssimas, têm o peso de terem perdido a final do Rio 2016, o que marcou a geração. Fiji joga como franca atiradora e sedenta por provar que merece ser mais valorizada num país obcecado por sua seleção masculina. O que o ouro poderia fazer pelo rugby feminino no país? Há muito em jogo e as fijianas têm atletas brilhando no Japão, com Naikaci, Ulunisau e Naimasi. Ainda assim, se a normalidade prevalecer, a Nova Zelândia, que conta com Portia Woodman, Ruby Tui e Michaela Blyde – todas já eleitas melhores do mundo – crescendo na competição;

23h30 – 🇫🇷França x Grã-Bretanha🇬🇧

Histórico: nunca se enfrentaram;

O que esperar?: Grã-Bretanha e França prometem fazer uma semifinal quente. Oficialmente, é o primeiro jogo entre as duas seleções, mas, na prática, a Grã-Bretanha tem por base a Inglaterra, que bateu a França num doloroso Pré Olímpico europeu para as francesas. Entretanto, a França venceu o último duelo pelo Circuito Mundial e fez melhor temporada. O histórico entre os dois países é incrivelmente equilibrado, com 16 triunfos da França, contra 15 da Inglaterra. Em Tóquio, as britânicas foram sólidas e a adição da galesa Jasmine Joyce vem se provando um diferencial, mas já tiveram uma derrota, contra a Nova Zelândia. Já a França vai à semifinal invicta, com triunfos sobre Canadá e Fiji, além de uma vitória provadora contra a China. A forma de nomes como Okemba e Ciofani impressiona e a França pode ser tida levemente como favorita;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo C SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo A SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo A SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL 05 X 41 FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ 00 X 31 FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA 29 X 00 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA 12 X 14 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA 31 X 00 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA 33 X 00 C. O. RUSSO Grupo A Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 CANADÁ 45 X 00 BRASIL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 QUÊNIA 21 X 17 JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 36 X 00 C. O. RUSSO Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 FIJI 14 X 12 AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS 12 X 21 GRÃ-BRETANHA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 FRANÇA 24 X 10 CHINA Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 BRASIL X JAPÃO Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 CANADÁ X QUÊNIA Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 C. O. RUSSO X CHINA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 ESTADOS UNIDOS X AUSTRÁLIA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 NOVA ZELÂNDIA X FIJI Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 21:30 GRÃ-BRETANHA X FRANÇA Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 X Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

Atletas

🇦🇺 Austrália Shannon Parry (c), Sharni Williams (c), Faith Nathan, Dominique Du Toit, Emma Tonegato, Evania Pelite, Charlotte Caslick, Madison Ashby, Tia Hinds, Sariah Paki, Demi Hayes, Maddison Levi;

🇨🇳China

Liu Xiaoqian, Chen Keyi, Xu Xiaoyan, Wang Wanyu, Yang Feifei, Tang Minglin, Gu Yaoyao, Yan Meiling, Yu Xiaoming, Wu Juan, Yang Min, Ruan Hongting, Yu Liping;

🇺🇸Estados Unidos

Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis (c), Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas (c);

Lista de espera: Nia Toliver, Kasey McCravey, Nana Fa’avesi;

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

🇬🇧Grã-Bretanha

Holly Aitchison🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abbie Brown🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abi Burton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Deborah Fleming🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Natasha Hunt🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Megan Jones🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jasmine Joyce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, Alex Matthews🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Celia Quansah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Helena Rowland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Hannah Smith🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Emma Uren🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Lisa Thomson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🇳🇿Nova Zelândia

Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;

🇰🇪Quênia

Philadelphia Olando (c),Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino;

🪆Comitê Olímpico Russo



Daria Noritsina, Mariya Pogrebnyak, Daria Shestakova, Alena Tiron, Baizat Khamidova, Iana Danilova, Kristina Seredina, Marina Kukina, Daria Lushina, Elena Zdrokova, Nadezhda Sozonova, Anna Baranchuk;