Sexta, sábado e domingo de decisões de título na TV! Olho na agenda. A ESPN exibirá no sábado a grande final da Heineken Champions Cup (a copa europeia de clubes) entre os franceses Toulouse e La Rochelle. Antes, na sexta, a final da Challenge Cup (a segunda copa europeia) também ganha a TV, com os ingleses do Leicester Tigers encarando os franceses do Montpellier.

No domingo, será a vez da NHK exibir ao vivo a final da Top League (o Campeonato Japonês), com Suntory Sungoliath vs Panasonic Wild Knights.

A agenda ainda tem jornada completa do Super Rugby Trans Tasman entre sexta e sábado no Watch ESPN e a Major League Rugby norte-americana com o brasileiro “Nelson” Rebolo em campo pelo New York contra o New England, ao vivo na The Rugby Network. Por fim, assista ainda no sábado as semifinais do Campeonato Inglês Feminino, o Premier 15s, gratuitamente em Premier15s.com. Tem Saracens versus Loughborough Lightning e Harlequins contra Wasps.

*Horários de Brasília

Super Rugby Trans Tasman

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 1 5 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 1 5 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 1 5 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 1 4 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 1 4 Force Austrália Perth 1 1 Brumbies Austrália Canberra 1 1 Waratahs Austrália Sydney 1 0 Reds Austrália Brisbane 1 0 Rebels Austrália Melbourne 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;

Major League Rugby