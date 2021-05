Tempo de leitura: 5 minutos

O fim de semana de ação na Oceania promete. O Super Rugby Trans Tasman teve início na semana passada e sua primeira rodada contou com 5 vitórias de times da Nova Zelândia sobre times da Austrália em 5 jogos. Uma lavada.

Na segunda rodada, a pergunta é se algum australiano terá sorte melhor e o grande confronto da competição está no menu, afinal, os dois campeões vão se enfrentar na Austrália, com os Reds, campeões do Super Rugby AU, recebendo os Crusaders, campeões do Super Rugby Aotearoa. A partida tem como destaque o duelo dos dois grandes aberturas, James O’Connor (Reds) e Richie Mo’unga (Crusaders).

Na sexta, a rodada começará com os Hurricanes recebendo os Rebels, com favoritismo neozelandês, seguido pelo Force (dos argentinos Miotti, Cubelli e Medrano) recebendo (e buscando surpreender) os Highlanders. Já o sábado começará com os Blues amplamente favoritos contra os Waratahs, seguidos do duelo que promete muito entre os vice campeões dos dois países, Chiefs, da Nova Zelândia, contra Brumbies, da Austrália.

*Horários de Brasília

21/05 – 04h00 – 🇳🇿Hurricanes x Rebels🇦🇺, em Wellington – Watch ESPN AO VIVO

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Wes Goosen, 10 Orbyn Leger, 9 Jonathan Taumateine, 8 Devan Flanders, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (c), 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Liam Mitchell, 20 Brayden Iose, 21 Gareth Evans, 22 Cam Roigard, 23 Lolagi Visinia;

Rebels: 15 George Worth, 14 Andrew Kellaway, 13 Campbell Magnay, 12 Matt To’omua (c), 11 Marika Koroibete, 10 Carter Gordon, 9 Joe Powell, 8 Isi Naisarani, 7 Joshua Kemeny, 6 Michael Wells, 5 Trevor Hosea, 4 Robert Leota, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Ross Haylett-Petty, 20 Richard Hardwick, 21 James Tuttle, 22 Stacey Ili, 23 Frank Lomani;

21/05 – 06h45 – 🇦🇺Force x Highlanders🇳🇿, em Perth – Watch ESPN AO VIVO

Force: 15 Rob Kearney, 14 Richard Kahui, 13 Kyle Godwin (c), 12 Henry Taefu, 11 Jordan Olowofela, 10 Jake McIntyre, 9 Tomás Cubelli, 8 Tim Anstee, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Brynard Stander, 21 Ian Prior, 22 Domingo Miotti, 23 Jake Strachan;

Highlanders: 15 Sam Gilbert, 14 Sio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Hugh Renton, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Bryn Evans, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ethan de Groot, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 Kazuki Himeno, 21 Kayne Hammington, 22 Josh Ioane, 23 Ngantungane Puniva;

22/05 – 01h30 – 🇳🇿Blues x Waratahs🇦🇺, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Blues: 15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 AJ Lam, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Akira Ioane, 7 Blake Gibson, 6 Tom Robinson (c), 5 Josh Goodhue, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Alex Hodgman, 18 Marcel Renata, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Dalton Papali’i, 21 Sam Nock, 22 Harry Plummer, 23 Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens;

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Turner, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Charlie Gamble, 6 Lachie Swinton, 5 Max Douglas, 4 Hugh Sinclair, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Jack Whetton, 20 Jack Dempsey, 21 Carlo Tizzano, 22 Jack Grant, 23 Will Harrison;

22/05 – 04h00 – 🇳🇿Chiefs x Brumbies🇦🇺, em Hamilton – Watch ESPN AO VIVO

Chiefs: 15 Chase Tiatia, 14 Bailyn Sullivan, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Jonah Lowe, 10 Damian McKenzie, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Liam Messam, 5 Tupou Vaa’i, 4 Josh Lord, 3 Sione Mafileo, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ollie Norris, 18 Atu Moli, 19 Zane Kapeli, 20 Pita Gus Sowakula, 21 Xavier Roe, 22 Rameka Poihipi, 23 Kaleb Trask;

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Ryan Lonergan, 8 Rob Valetini, 7 Rory Scott, 6 Henry Stowers, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Lachlan Lonergan, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Tom Hooper, 20 Tom Cusack, 21 Issak Fines-Leleiwasa, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

22/05 – 06h45 – 🇦🇺Reds x Crusaders🇳🇿, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (cc), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (cc), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Harry Hoopert, 18 Feao Fotuaika, 19 Seru Uru, 20 Angus Scott-Young, 21 Kalani Thomas, 22 Isaac Henry, 23 Filipo Daugunu;

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 David Havili, 11 Leciester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Ethan Blackadder, 6 Whetukamokamo Douglas, 5 Sam Whitelock, 4 Mitchell Dunshea, 3 Oliver Jager, 2 Codie Taylor (c), 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Tamati Williams, 18 Michael Alaalatoa, 19 Quinten Strange, 20 Sione Havili Talitui, 21 Bryn Hall, 22 Dallas McLeod, 23 Manasa Mataele;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 1 5 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 1 5 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 1 5 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 1 4 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 1 4 Force Austrália Perth 1 1 Brumbies Austrália Canberra 1 1 Waratahs Austrália Sydney 1 0 Reds Austrália Brisbane 1 0 Rebels Austrália Melbourne 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;