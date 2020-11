Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – França e Itália farão a grande final da Nations Cup de 2020 no domingo, dia 6. Mesmo colocando em campo um time todo de renovado, com atletas aspirando a um lugar no time principal, os Bleus carimbaram a classificação ao derrotarem a Itália neste sábado por 36 x 05 em Paris, deixando os italianos na terceira posição do Grupo B.



A França abriu o placar com penal chutado por Jallibert aos 2′, mas quem fez o primeiro try foi a Itália, aos 25′, com Carlo Canna, após belo dummy e offload de Garbisi, fazendo jus aos Azzurri, que faziam bom jogo até então. Porém, a França cresceu antes da pausa e chegou a seu try com Danry, aos 35′, chocando na defesa azul após scrum. 10 x 05.

O segundo tempo foi de domínio completo da França, com Villière marcando o segundo try aos 54′ em bela corrida. A Itália não conseguiu mais segurar os Bleus, após Trulla receber amarelo. Serin, aos 60′, após maul, e Teddy Thomas, aos 62′, depois de Dulin romper a defesa italiana, sacramentaram a vitória francesa com dois tries seguidos fatais. No fim, Macalou ainda marcou um último try para a França no lance final. 36 x 05.

Com o resultado, a França duelará com a Inglaterra no dia 06 pelo título, enquanto a Itália encarará Gales no sábado, dia 05, pelo quinto lugar.

- Continua depois da publicidade -

36 05

França 36 x 05 Itália, em Paris

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

França

Tries: Danty, Villière, Serin, Thomas e Macalou

Conversões: Jallibert (3) e Carbonel (1)

Penais: Jalibert (1)

15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Jean-Pascal Barraque, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Matthieu Jalibert, 9 Baptiste Serin (c), 8 Anthony Jelonch, 7 Sekou Macalou, 6 Cameron Woki, 5 Baptiste Pesenti, 4 Kilian Geraci, 3 Dorian Aldegheri, 2 Peato Mauvaka, 1 Rodrigue Neti;

Suplentes: 16 Teddy Baubigny, 17 Hassane Kolingar, 18 Uini Atonio, 19 Cyril Cazeaux, 20 Swan Rebbadj, 21 Baptiste Couilloud, 22 Louis Carbonel, 23 Yoram Moefana;

Itália

Try: Canna

15 Matteo Minozzi, 14 Jacopo Trulla, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Luca Sperandio, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Braam Steyn, 7 Johan Meyer, 6 Maxime Mbanda’, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Cristian Stoian, 20 Michele Lamaro, 21 Stephen Varney, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori;

Seleção J P Grupo A Inglaterra 3 13 Irlanda 2 4 Gales 3 4 Geórgia 2 0 Grupo B França 3 14 Escócia 3 11 Itália 3 5 Fiji 3 0

- FINAIS: 1º colocado x 1º colocado, 2º colocado x 2º colocado, 3º colocado x 3º colocado, 4º colocado x 4º colocado;