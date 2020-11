Tempo de leitura: 1 minuto

A Seleção Brasileira Feminino despachou a Costa Rica nas quartas de final do Sul-Americano, que abriram as disputas no Uruguai neste domingo. As brasileiras não tiveram dificuldades para se imporem por 43 x 00, com tries de Thalia (3), Thalita (2) e Gabriela (2).

O Uruguai será o oponente do Brasil após surpreender vencendo por 15 x 14 o Chile, que havia derrotado a Argentina e empatado com a Colômbia na fase de grupos.

No outro lado, a Colômbia fez sua parte derrotando o Peru por 34 x 00 e encarará o Paraguai, que voltou a mostrar seu bom momento e despachou a Argentina por 15 x 10. Pela primeira vez na história, Las Pumas não chegaram às semifinais do Sul-Americano Feminino.

O torneio está sendo transmitido ao vivo pelo app da Sudamérica Rugby (clique aqui).

Dia Horário Time vs Time Grupo/Fase 28/11 10:00 Colômbia 17 X 17 Chile Grupo B 28/11 10:22 Argentina 38 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 10:44 Paraguai 27 X 05 Peru Grupo A 28/11 11:06 Brasil 29 X 00 Uruguai Grupo A 28/11 12:28 Colômbia 48 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 12:50 Argentina 07 X 12 Chile Grupo B 28/11 13:12 Paraguai 10 X 05 Uruguai Grupo A 28/11 13:34 Brasil 53 X 05 Peru Grupo A 28/11 15:16 Chile 46 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 15:38 Argentina 12 X 22 Colômbia Grupo B 28/11 16:00 Peru 10 X 12 Uruguai Grupo A 28/11 16:22 Brasil 36 X 00 Paraguai Grupo A 29/11 09:00 Chile 14 X 15 Uruguai Quartas de final 29/11 09:22 Paraguai 15 X 10 Argentina Quartas de final 29/11 09:44 Colômbia 34 X 00 Peru Quartas de final 29/11 10:06 Brasil 43 X 00 Costa Rica Quartas de final 29/11 11:48 Argentina 36 X 00 Peru Semifinal 5º lugar 29/11 12:10 Chile 31 X 00 Costa Rica Semifinal 5º lugar 29/11 12:32 Paraguai 12 X 05 Colômbia Semifinal 29/11 12:54 Uruguai 00 X 51 Brasil Semifinal 29/11 14:36 Costa Rica X Peru Disputa de 7º lugar 29/11 14:58 Argentina X Chile Disputa de 5º lugar 29/11 15:20 Colômbia X Uruguai Disputa de 3º lugar 29/11 15:45 Brasil X Paraguai FINAL

Convocadas do Brasil: Aline Furtado (USP), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Haline Scatrut (Melina), Gabriela Lima (Charrua), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Marcelle Souza (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Thalia “Mulan” Costa (Delta), Thalita “Tchubata” Costa (Delta);