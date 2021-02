Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Duas vitórias em dois jogos para a França no Six Nations. Neste domingo, a França quebrou um jejum e venceu a Irlanda em Dublin por 15 x 13, algo que não ocorria desde 2011. Os Bleus tiveram dificuldades diante de um forte pack irlandês que, mesmo desfalcado, foi competitivo até o fim. Porém, sem Connor Murray e sem Johny Sexton, a Irlanda sofreu na criação e viu nomes como Antoine Dupont e Matthieu Jalibert tendo lampejos de genialidade decisivos a favor da França.



A primeira chance de mexer no marcador foi da França aos 10′, mas Jalibert desperdiçou penal. Aos 17′, foi a vez de Billy Burns (que, de novo, fez jogo ruim) perder penal para a Irlanda. O placar foi aberto apenas aos 21′ com Burns convertendo sua segunda tentativa de penal e, aos 24′, por muito pouco a Irlanda não marcou o primeiro try do jogo, com James Lowe mergulhando na ponta, mas tocando na linha lateral.

A França ainda foi reduzida a 14 jogadores por amarelo a Le Roux. A Irlanda era melhor, com seus forwards garantindo domínio territorial. No entanto, no primeiro ataque de perigo da França o try saiu, com a linha azul sendo genial, numa sequência de passes e offloads de um lado ao outro do campo, finalizada pelo capitão Charles Ollivon, aos 29, mesmo com um homem a menos.

Antes da pausa, Jalibert ainda converteu penal para a França, abrindo 10 x 03 no marcador. O momento, de fato, parecia virar a favor dos visitantes, que começaram com tudo o segundo tempo, com o hooker Marchant ganhando metros e quase chegando ao try, que não saiu por erro de passe de Dupont.

A sequência melhor da França foi logo recompensada aos 55′. Dupont teve visão perfeita nas 22 e inverteu o jogo para Dulin, que garantiu o homem a mais e serviu Penaud para o segundo try francês.

Parecia que a França começaria a abrir vantagem, porém isso não se confirmou. Após erro no lateral, o hooker Kelleher sobrou sozinho para marcar o try que dava esperanças à Irlanda, aos 57′. E, aos 65′, Ross Byrne (que entrou no lugar de Burns) chutou penal que deixou a Irlanda a apenas 2 pontos da França no marcador, 15 x 13.

Os dois times tiveram chances no fim e Jalibert chegou a acertar penal na trave, aos 72′. No fim, a França soube garantir a vitória com uma linha defensiva subindo muito bem em pressão e tirando os espaços de uma Irlanda que sofreu na criação. O placar final ficou em 15 x 13 para o XV de France, líder do Six Nations.

Não haverá rodada do Six Nations no próximo final de semana. A Irlanda visitará a Itália no dia 17, ao passo que a França receberá a Escócia no dia 28.

13 15

Irlanda 13 x 15 França, em Dublin



Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Irlanda

Try: Kelleher

Conversão: Byrne (1)

Penais: Burns (1) e Byrne (1)

15 Hugo Keenan, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Billy Burns, 9 Jamison Gibson-Park, 8 CJ Stander, 7 Josh van der Flier, 6 Rhys Ruddock, 5 Iain Henderson (c), 4 Tadhg Beirne, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Ronan Kelleher, 17 Ed Byrne, 18 Tadhg Furlong, 19 Ultan Dillane, 20 Will Connors, 21 Craig Casey, 22 Ross Byrne, 23 Jordan Larmour;

França

Tries: Ollivon e Penaud

Conversões: Jalibert (1)

Penais: Jalibert (1)

15 Brice Dulin, 14 Damian Penaud, 13 Arthur Vincent, 12 Gael Fickou, 11 Gabin Villière, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Pierre Bourgarit, 17 Hassane Kolingar, 18 Uini Atonio, 19 Romain Taofifénua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Anthony Bouthier, 23 Teddy Thomas;

Seleção Jogos Pontos França 2 9 Gales 2 9 Inglaterra 2 6 Escócia 2 5 Irlanda 2 2 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;