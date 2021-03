Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Foi bem fácil. Gales manteve sua invencibilidade e liderança no Six Nations ao derrotar em Roma a frágil Itália por 48 x 07, em jogo sem percalços para os Dragões. No próximo fim de semana, Gales encara a França em jogo absolutamente decisivo pelo título.



Foram nada menos que 7 tries para Gales, começando com Josh Adams, logo a 7′. Com a Itália reduzida a 14 homens por amarelo ao capitão Luca Bigi, Gales seguiu com tudo atrás dos tries. Faletau, finalizando troca de passes, aos 15′, e Ken Owens, aos 21′ e aos 30′ (em dois mauls), completaram um bônus já no primeiro tempo, com 4 tries em amplo domínio dos vermelhos. 26 x 00 no intervalo.

A segunda etapa largou com mais outro try de Gales, com George North, mas ainda houve espaço para try de honra da Itália, com Monty Ioane chapelando Rees-Zammit. O try não mudou o enredo e Gales marcou mais 2 tries, com Sheedy, aos 60′, e Rees-Zammit (em contra-ataque, como uma flecha), aos 64′. Impressionante.

07 48

Itália 07 x 48 Gales, em Roma

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Itália

Try: Ioane

Conversão: Garbisi (1)

15 Jacopo Trulla, 14 Mattia Bellini, 13 Ignacio Brex, 12 Carlo Canna, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varne, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Niccolò Cannone, 3 Giosué Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Oliviero Fabiani, 17 Andrea Lovotti, 18 Marco Riccioni, 19 Marco Lazzaroni, 20 Maxime Mbandà, 21 Marcello Violi, 22 Federico Mori, 23 Edoardo Padovani;

Gales

Tries: Owens (2), Adams, Faletau, North, Sheedy e Rees-Zammit

Conversões: Biggar (3) e Sheedy (2)

Penais: Biggar (1)

15 Liam Williams, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Jonathan Davies, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Leon Brown, 19 Jake Ball, 20 Aaron Wainwright, 21 Lloyd Williams, 22 Callum Sheedy, 23 Uilisi Halaholo;

Seleção Jogos Pontos Gales 4 19 França 3 10 Inglaterra 4 10 Irlanda 3 7 Escócia 2 5 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;