Tempo de leitura: 1 minuto

A espera acabou. A ESPN confirmou transmissão de todos os jogos restantes da temporada 2021 do Super Rugby Aotearoa e do Super Rugby AU, as duas grandes competições de Nova Zelândia e Austrália, respectivamente. Os jogos serão exibidos no Watch ESPN e já tem jogo ao vivo neste sábado, 23h35: é Blues contra Highlanders, pelo Super Rugby Aotearoa.

Os jogos que rolaram nesta manhã (Crusaders contra Chiefs, pela Aotearoa, e Brumbies versus Reds, pelo AU) já estão disponíveis na íntegra no Watch ESPN.

- Continua depois da publicidade -

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 1 5 Highlanders Dunedin 2 5 Chiefs Hamilton 2 0 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;