ARTIGO COM VÍDEO – Caiu a invencibilidade da França no Six Nations e seguiu o jejum: os franceses não vencem a Inglaterra em Twickenham desde 2007. Neste sábado, a Inglaterra se reergueu de duas derrotas na competição europeia e arrancou uma vitória por 23 x 20 sobre a França, que chegava ao duelo como favorita. O resultado, no entanto, não tira as chances de título dos franceses, que precisarão de todo modo de vitória sobre Gales no próximo sábado.

Melhor jogo de 2021, o Le Crunch 2021 teve a Inglaterra com mais posse de bola e território em toda a partida, em especial no segundo tempo, que acabou tendo as Rosa dominante. Os ingleses tiveram um desempenho abaixo na efetividade dos tackles (80%, contra 89% do lado francês) e cederam mais penais (12 contra 8, mas a maioria dos penais ingleses foram em campo ofensivo, portanto, não geraram chances de pontos aos Bleus). Os donos da casa falaram mais alto no lateral e, sobretudo, nos turnovers, rounbando 16 bolas, contra 11 roubadas pelos Bleus. Ironicamente, outro número que pendeu a favor dos ingleses foram os offloads, já que até então a França liderava a estatística na competição.



O jogo começou com a França e, mais precisamente, o scrum-half Antoine Dupont sendo genial, ao fazer o primeiro try logo aos 2′, apanhando chute brilhante de Teddy Thomas. Porém, o efeito do try não foi nocaute. A Inglaterra cresceu e passou a dominar as ações, chegando a um merecido try de empate aos 10′ com Anthony Watson, que correu livre na ponta, após muitas fases do lado inglês.

Com 2 penais em sequência arrematados por Owen Farrell, a Inglaterra foi recompensada pelo melhor momento, mas a metade final da primeira etapa foi toda da França, que parecia se afirmar na partida. Aos 28′, após uma série estonteante de fases rápidas, dos Blues, Dupont deu lindo chute sobre a defesa inglesa e por muito pouco Jalibert não marcou o try, tendo a infelicidade de apoiar a bola em seu joelho. Com o penal já marcado, o abertura Jalibert deu 3 pontos aos visitantes.

A pressão azul seguiu e, aos 32′, a França capitalizou com um try de primeira fase, com os azuis movimentando a bola até a ponta sem oposição até Penaud finalizar. Try da virada, 17 x 13.

A França abriu o placar após a pausa com novo penal chutado por Jalibert, ao 50′, mas o rendimento francês, colapsou na segunda etapa, com o pack inglês falando alto. Farrell respondeu com penal para os ingleses aos 54′ e a vantagem territorial dava a impressão de quem cedo ou tarde os ingleses seria recompensados. Brice Dulin tentou um drop goal para os Bleus sem sucesso aos 64′, mas foi justamente a Inglaterra que teve a palavra final.

Aos 76′, os ingleses conseguiram chutar penal para a lateral e, após o maul, Maro Itoje achou o espaço para chocar sobre Woki e cravar o try da virada inglesa. A França não teve reação e o renascimento do time do técnico Eddie Jones se confirmou. Vitória inglesa, 23 x 20, para fazer a festa…. de Gales!

A Inglaterra fecha sua campanha visitando a Irlanda no dia 20, enquanto a França recebe Gales no mesmo dia, em jogo decisivo.

Inglaterra 23 x 20 França, em Londres

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Inglaterra

Tries: Watson e Itoje

Conversões: Farrell (2)

Penais: Farrell (3)

15 Max Malins, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 Charlie Ewels, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 Ollie Lawrence, 23 Elliot Daly;

França

Tries: Dupont e Penaud

Conversões: Jalibert (2)

Penais: Jalibert (3)

15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Damian Penaud, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Paul Willemse, 4 Romain Taofifenua, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldegheri, 19 Cyril Cazeaux, 20 Cameron Woki, 21 Anthony Jelonch, 22 Baptiste Serin, 23 Romain Ntamack;

Seleção Jogos Pontos Gales 4 19 França 3 10 Inglaterra 4 10 Irlanda 3 7 Escócia 2 5 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;