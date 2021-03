Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Neste sábado, Portugal e Romênia duelaram em Lisboa pela 2ª rodada do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”), válido também como Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O jogo parecia se encaminhar para uma vitória expressiva dos Lobos lusitanos, mas os romenos reagiram e viraram no fim do jogo: 28 x 27.

Com tries de Danny Antunes e Jerónimo Portela no primeiro tempo, Portugal provava superioridade com a bola em mãos, mas a indisciplina cobrou seu preço, com o pack romeno arrancando 3 penais para o veterano Florian Vlaicu converter 9 pontos – e ultrapassar a marca de 1000 pontos em jogos oficiais. Portugal 10 x 09 na primeira etapa.

This kick took Florian Vlaicu past 1⃣0⃣0⃣0⃣points! A remarkable achievement @RugbyRomania 👏🍾 https://t.co/txYnsw5Ecr — Rugby Europe (@rugby_europe) March 13, 2021

🇵🇹v🇷🇴 | Drama at the end of the first half as Portugal defend numerous Romanian scrums to see them into half-time 17-9 up. #REC2021 #PORvROU pic.twitter.com/qXT4HA9DdG — Rugby Europe (@rugby_europe) March 13, 2021

Portugal começou o segundo tempo com um homem a menos por amarelo e os romenos responderam com try de Savin. Os Lobos voltaram a ter mais bola em mãos e Storti, aos 66′, fez o try que, novamente, parecia levar os lusos à vitória. Porém, a Romênia e seu poderoso pack reagiram na reta final e arrancaram 2 tries salvadores, aos 74′, com Onutu, e aos 79′, com Cojocaru. Virada incrível de 29 x 28, para

54’🇵🇹v🇷🇴 | Try for the OAKS! They’re right back in it with some strong work from the line-out by the @RugbyRomania forwards. (17-14). 📺Join us https://t.co/wk03vgIj7T pic.twitter.com/jDsrDdNM9s — Rugby Europe (@rugby_europe) March 13, 2021

🇵🇹v🇷🇴 | Massive moment in the game as Portugal go over out wide with the clock running down! (27-14) #REC2021 #PORvROU 📺https://t.co/wk03vgIj7T pic.twitter.com/1uWA735sYa — Rugby Europe (@rugby_europe) March 13, 2021

Portugal folga no próximo fim de semana, ao passo que a Romênia recebe a Espanha.

27 28

Portugal 27 x 28 Romênia, em Lisboa

Árbitro: Luc Ramos (França)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 1 5 Romênia 2 5 Rússia 1 4 Portugal 2 1 Espanha 0 0 Bélgica/Países Baixos* 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;