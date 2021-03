Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Gales é o grande campeão do Six Nations 2021! Nesta sexta-feira, os galeses festejaram a vitória da Escócia, de virada, por 27 x 23 sobre a França, em Paris, naquele que foi um feito inédito na “Era Six Nations” para os escoceses (a última vitória escocesa em Paris havia sido em 1999). Desde 1926 a Escócia não vencia Inglaterra e França fora de casa no mesmo torneio.

A França precisava de vitória bonificada por 21 pontos de diferença, mas sucumbiu diante da pressão e contra uma vibrante Escócia, que provou viver seu melhor momento nos últimos 20 anos. Com a derrota, a França segue com seu maior jejum de título desde quando foi campeã pela primeira vez, em 1959.

Agora, Gales soma 28 títulos da competição europeia, contra 29 da Inglaterra. Na “Era Six Nations” (desde 2000), são 7 títulos ingleses, 6 galeses e 5 franceses.

- Continua depois da publicidade -

A França teve um primeiro tempo com mais posse de bola e território e saiu na frente com penal chutado por Ntamack aos 9′. No entanto, o nervosismo era claro no time francês, que sofreu a virada com try de Van der Merwe para a Escócia, aos 15′, no pick and go.

Finn Russell e Ntamack ainda trocaram penais e foi só na reta final do primeiro tempo que a França realmente conseguiu desenvolver seu jogo, com Brice Dulin marcando o segundo try, em ação de mãos da França após scrum. Os Bleus ainda poderiam ter feito outro try, mas Haining ganhou bola crucial para os escoceses em lateral.

Antes da pausa, Stuart Hogg recebeu cartão amarelo e o jogo parecia virar mesmo a favor da França, que largou o segundo tempo com tudo, com Penaud marcando um lindo try, correndo na ponta e chutando para o in-goal.

A resposta escocesa veio com Russell tentando sem sucesso drop goal, mas convertendo penal pouco depois. Sem conseguir capitalizar mais, o rendimento francês caiu e o pack escoceses foi falando alto, garantindo domínio territorial de de posse de bola. Hamish Watson, aos 56′, quase conseguiu o try do Cardo, em poderosa corrida. A Escócia deixou alguns penais de lado para buscar o lateral e foi recompensada com try de maul de Cherry, aos 61′, levando os Bleus ao desespero.

Os donos da casa reagiram logo, com Rebbadj cruzando o in-goal aos 66′, após as fases. Pouco depois, Russell foi expulso, deixando a Escócia com um homem a menos, mas o tempo já era curto. A Escócia manteve posse de bola no ataque e a França ainda viu um amarelo a Serin sepultar suas esperanças.

No fim, a Escócia manteve a bola viva até Van der Merwe marcar na ponta o try da festejada vitória, depois de muita pressão. 27 x 23, placar final.

23 27

França 23 x 27 Escócia, em Paris – Auld Alliance Trophy



Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

França

Tries: Dulin, Penaud e Rebbadj

Conversões: Ntamack (1)

Penais: Ntamack (2)

15 Brice Dulin, 14 Damian Penaud, 13 Virimi Vakatawa, 12 Arthur Vincent, 11 Gael Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Aldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Anthony Jelonch, 5 Swan Rebbadj, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Uini Atonio, 19 Romain Taofifenua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Anthony Bouthier, 23 Teddy Thomas;

Escócia

Tries: Van der Merwe (2) e Cherry

Conversões: Russell (2) e Hastings (1)

Penais: Russell (2)

15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 David Cherry, 17 Oli Kebble, 18 Simon Berghan, 19 Alex Craig, 20 Nick Haining, 21 Scott Steele, 22 Adam Hastings, 23 Huw Jones;

Seleção Jogos Pontos Gales 5 20 França 5 16 Escócia 5 15 Irlanda 5 15 Inglaterra 5 10 Itália 5 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Histórico

País Títulos totais Títulos desde 2000 Grand Slams Tríplices Coroas Colheres de Pau Participações % títulos/participações Inglaterra 29 (10) 7 13 26 25 124 23,4% Gales 28 (12) 6 12 22 21 126 22,2% França 17 (8) 5 9 - 18 91 18,7% Escócia 15 (9) 0 3 10 33 126 11,9% Irlanda 14 (9) 4 3 11 36 126 11,1% Itália 0 0 0 - 16 22 0%

- Na coluna "Títulos totais" estão marcados os títulos inteiros e, entre parênteses, os títulos 'divididos";



- Até 1988, quando duas ou mais equipes terminavam empatadas em primeiro lugar em número de pontos o título era dividido entre essas duas ou mais seleções. A partir de 1989 critérios de desempate foram adotados para definir apenas um campeão por ano;



- Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio;



- Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



- Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição;



____



Histórico:



1883 - 1909 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



- Inglaterra não participou em 1888 e 1889; 1885, 1897 e 1898 não foram terminados;



1910 - 1914 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1915 - 1919 - Interrupção pela Primeira Guerra Mundial;



1920 - 1931 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1932 - 1939 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



1940 - 1946 - Interrupção pela Segunda Guerra Mundial;



1947 - 1999 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



- 1972 não foi terminado por crise política na Irlanda;



- 2000 - hoje - Six Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França e Itália);