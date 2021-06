Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Rainbow Cup europeia está em sua reta final e viveu a penúltima rodada de sua fase classificatória com os escoceses do Glasgow Warriors assumindo a liderança da competição ao vencerem os irlandeses do Leinster, campeões do PRO14.

A liderança escocesa, no entanto, pode ser provisória. A próxima rodada será a última da fase de pontos corridos da Rainbow Cup europeia. Glasgow não irá a campo e aguardará os resultados de Benetton e Munster. Caso o Benetton vença por qualquer placar os Ospreys e o Munster triunfe com bônus contra o Zebre, a final será entre Benetton e Munster, eliminando Glasgow da briga.

A vitória do Glasgow na sexta foi dramática e muito valiosa, derrubando o gigante irlandês. Matt Fagerson cravou o primeiro try escocês no jogo, mas o Leinster virou o marcador com tries de McGrath e Kelleher. Porém, no segundo tempo, Kyle Steyn marcou o try do empate de Glasgow, em pintura da linha, com direito a offload de Hastings. E, aos 64′, Thompson chutou o celebrado penal da virada, para garantir o 15 x 12.



Outro jogo importante foi entre Connacht, da Irlanda, e Ospreys, de Gales. Os galeses precisavam da vitória para seguirem na luta por vaga na final, mas caíram por 26 x 19 diante dos já eliminados irlandeses. Todos os tries da partida (4 para o Connacht e 3 para os Ospreys) saíram no primeiro tempo e o time de Swansea foi incapaz da virada na segunda etapa.



Os outros dois jogos valiam menos para a classificação, mas ainda assim havia interesse. O Edinburgh se despediu de vez do estádio de Murrayfield com derrota para os irlandeses do Ulster por 34 x 31. O time da capital escocesa passará a mandar seus jogos na próxima temporada no campo anexo de Murrayfield onde está sendo erguida sua nova casa, um estádio menor, com pouco 7.800 lugares, oferecendo melhor experiência para o público.



Já os galeses do Cardiff derrotaram os italianos do Zebre por 37 x 12, largando a lanterna na mão dos italianos.



Rainbow Cup (Europa)



☘️Connacht 26 x 19 Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Glasgow 15 x 12 Leinster☘️

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Edinburgh 31 x 34 Ulster☘️

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Cardiff Blues 37 x 12 Zebre🇮🇹

Clube Cidade País Jogos Pontos Glasgow Warriors Glasgow Escócia 5 19 Benetton Treviso Treviso Itália 4 18 Munster Limerick/Cork Irlanda 4 15 Connacht Galway Irlanda 5 14 Ospreys Swansea Gales 4 11 Leinster Dublin Irlanda 4 10 Cardiff Blues Cardiff Gales 4 10 Scarlets Llanelli Gales 4 10 Ulster Belfast Irlanda 5 8 Dragons Newport Gales 4 7 Edinburgh Edimburgo Escócia 4 5 Zebre Parma Itália 4 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final