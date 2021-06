Tempo de leitura: 3 minutos

O Rugby é muito parecido com o futebol americano, mas tem algumas diferenças importantes. No Rugby jogam dois times de 15 jogadores cada, e o objetivo é levar a bola oval até a área do time adversário.

O jogo é disputado em dois tempos de 40 minutos e vence quem marca mais pontos. O principal lance é o Try, que vale cinco pontos para quem consegue atingir o objetivo (apoiar a bola contra o solo depois da linha do gol). Mas há outras formas de pontuar como a conversão (dois), o penal (três) e o Drop goal (três).

COMO APOSTAR EM RUGBY

As apostas em Rugby, são feitas através de plataformas de apostas na internet. Existem inúmeras casa de apostas como a NetBet que cobrem alguns dos principais campeonatos da modalidade e você pode confiar em trabalhar com plataformas sérias e seguras.

Uma vez que você já tenha criado a sua conta na na plataforma escolhida, o usuário terá um tutorial encontrando o Rugby dentro da área de esportes do site. Isso é feito selecionando essa modalidade.

Certifique-se, portanto, de clicar em Rugby para visualizar os campeonatos com mercados abertos para investimentos. Basta selecionar aqueles que interessarem e clicar em enviar.

ESCOLHENDO UM JOGO PARA APOSTAR

Após fazer a seleção dos campeonatos que você desejar, a plataforma vai listar as partidas disponíveis. O usuário escolhe a aposta, clicando em qualquer área branca daquele jogo.

Repare, a seguir, que as cotações para vencedor da partida e handicap já estão disponíveis. É possível apostar diretamente nesta tela, contudo o usuário segue o caminho tradicional para o caso de buscar outros mercados alternativos.

Finalmente, aparecerá a lista de mercados para escolher as melhores opções de apostas para o jogo.

CONFIRMANDO O JOGO

Na sequência do artigo, abordaremos mais sobre esses mercados. Por enquanto, vamos finalizar a aposta selecionando uma cotação que interesse.

Exemplo:

Supondo que você acredite na vitória da França, clique na cotação e, na sequência, defina o valor que deseja apostar.

Uma vez definido o valor da sua aposta, a plataforma irá informar o seu ganho potencial. Para confirmar o investimento, não se esqueça de clicar em APOSTAR, normalmente vai aparecer um botão verde destacado. Desta forma, a sua aposta já está feita!

MERCADO VENCEDOR

Como já é tradicional dentro das apostas esportivas, o primeiro mercado disponível para investimento é o de vencedor do confronto, também muito conhecido por Match Odds, 1×2 ou Mercado das Probabilidades. Aqui, como já é previsível, a aposta é feita em quem vai ganhar o confronto.

EMPATE ANULA APOSTA

A ideia do mercado de Empate Anula Aposta (também conhecido por Draw No Bet ou DNB, para plataformas em inglês) é eliminar o empate dos resultados. No futebol, ele é utilizado para reduzir o risco de perder uma aposta caso o time domine a partida, mas não consiga marcar um gol.

No Rugby, por outro lado, a chance de uma partida terminar empatada é muito pequena. Veja, ainda no mercado anterior, como as odds do empate são altas. Por isso, aqui as probabilidades são muito parecidas com o mercado das Match Odds.

IDENTIFICANDO UMA PREVISÃO RUGBY CONFIÁVEL

Em primeiro lugar, antes de partir para uma análise completa, para êxito dos seus prognósticos rugby (ou râguebi), deverá avaliar a sua fiabilidade. Para isso, terá sempre que ter atenção às cotas propostas pela casa de apostas NetBet Sport. Tomemos o exemplo de um jogo do campeonato francês, entre o Racing 92 e o RC Toulon, com o clube de Paris a favorito. Nesta situação, parece evidente que o prognóstico “Vitória do Racing 92” parece mais lógico e confiável do que o prognóstico “Vitória de Toulon”, segundo a diferença de qualidade dos dois plantéis. Desde logo, se vir que os bookmakers oferecem a aposta “Vitória de Toulon” a uma quota relativamente baixa (ex: 1.40), terá de fugir a esse prognóstico: o valor da quota proposta não transpira fiabilidade. Antes de fechar a sua aposta, quer num prognóstico Rugby Top14 ou num prognóstico Rugby do Campeonato do Mundo, queira comparar a sua avaliação do jogo com as odds propostas pelos sites de apostas desportivas. A relação entre as probabilidades de uma aposta e as quotas promovidas, é um indicador sobre a fiabilidade de um prognóstico. Um passo incontornável inicialmente.