Tempo de leitura: 2 minutos

Neste sábado, os treinadores Rassie Erasmus e Jacques Nienaber confirmaram a lista de 46 jogadores convocados para defenderem a África do Sul nos amistosos contra a Geórgia (nos dias 2 e 9 de julho) e na série tão aguardada contra os British and Irish Lions (que tem jogos nos dias 24 de julho, 31 de julho e 7 de agosto). Os Springboks, campeões do mundo em 2019, não fizeram nenhuma partida oficial desde a Copa do Mundo.

Springboks e Lions não se enfrentam desde 2009 e dois veteranos que estiveram em campo há 12 anos foram chamados: o abertura Morné Steyn, de 36 anos, e o 3/4s François Steyn, de 34 anos. Nada menos que 27 dos 31 jogadores campeões do mundo em 2019 foram chamados, sendo que as ausências são apenas os aposentados Tendai Mtawarira, François Louw e Schalk Brits e o lesionado Warrick Gelant. Ao todo, mais 8 novatos, que poderão debutar com a camisa dos Boks, foram chamados: Joseph Dweba (hooker), Nicolaas Janse van Rensburg (segunda linha), Jasper Wiese (terceira linha), Sanele Nohamba (scrum-half), Wandisile Simelane (centro), Yaw Penxe (ponta), Rosko Specman (ponta, ex seleção de sevens) e Aphelele Fassi (fullback).

Dos convocados, 24 atuam no rugby sul-africanos (sendo 9 dos Sharks, 8 dos Stormers, 4 dos Bulls, 2 dos Cheetahs e apenas 1 dos Lions), 8 jogam no Top 14 francês, 7 na Premiership inglesa, 2 na Irlanda e 5 no Japão. A conta já atualiza algumas transferências, como a volta de Mapimpi aos Sharks.

- Continua depois da publicidade -

Avançados: Thomas du Toit (Sharks🇿🇦), Steven Kitshoff (Stormers🇿🇦), Vincent Koch (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Frans Malherbe (Stormers🇿🇦), Ox Nché (Sharks🇿🇦), Trevor Nyakane (Bulls🇿🇦), Coenie Oosthuizen (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Joseph Dweba (Bordeaux🇫🇷), Malcolm Marx (Kubota Spears🇯🇵), Bongi Mbonambi (Stormers🇿🇦), Scarra Ntubeni (Stormers🇿🇦), Lood de Jager (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Eben Etzebeth (Toulon🇫🇷), Nicolaas Janse van Rensburg (Montpellier🇫🇷), Franco Mostert (Honda Heat🇯🇵), Marvin Orie (Stormers🇿🇦), RG Snyman (Munster☘️), Dan du Preez (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Pieter-Steph du Toit (Stormers🇿🇦), Siya Kolisi (c) (Sharks🇿🇦), Kwagga Smith (Yamaha Jubilo🇯🇵), Marco van Staden (Bulls🇿🇦), Duane Vermeulen (Bulls🇿🇦), Jasper Wiese (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jean-Luc du Preez (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Rynhardt Elstadt (Toulouse🇫🇷);

Linha: Faf de Klerk (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Herschel Jantjies (Stormers🇿🇦), Sanele Nohamba (Sharks🇿🇦), Cobus Reinach (Montpellier🇫🇷), Elton Jantjies (Pau🇫🇷), Handré Pollard (Montpellier🇫🇷), Morné Steyn (Bulls🇿🇦), Lukhanyo Am (Sharks🇿🇦), Damian de Allende (Munster☘️), Jesse Kriel (Canon Eagles🇯🇵), Wandisile Simelane (Lions🇿🇦), François Steyn (Cheetahs🇿🇦), Aphelele Fassi (Sharks🇿🇦), Cheslin Kolbe (Toulouse🇫🇷), Willie le Roux (Toyota Verblitz🇯🇵), Makazole Mapimpi (Sharks🇿🇦), Sbu Nkosi (Sharks🇿🇦), Yaw Penxe (Sharks🇿🇦), Rosko Specman (Cheetahs🇿🇦), Damian Willemse (Stormers🇿🇦);