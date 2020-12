Tempo de leitura: 2 minutos

As federações de Inglaterra, Gales e Escócia confirmaram que chegaram a um acordo com o Comitê Olímpico Britânico para financiarem, via Loteria Nacional, as seleções britânicas de rugby sevens, masculina e feminina – ambas já classificadas aos Jogos Olímpicos.

Pelo acordo, as seleções das Grã-Bretanha jogarão o Circuito Mundial de Sevens (World Rugby Sevens Series) no próximo ano. O World Rugby ainda não confirmou como será o Circuito em 2021. No feminino, nada mudaria, com a Grã-Bretanha substituindo a Inglaterra na primeira divisão, uma vez que Escócia e Gales não estão na elite mundial na categoria. No masculino, no entanto, Inglaterra, Escócia e Gales estão na primeira divisão e, com a entrada da Grã-Bretanha, duas vagas seriam abertas para 2021, caso o atual sistema não seja alterado.

Em 2022, Inglaterra, Escócia e Gales jogarão o rugby sevens dos Jogos da Commonwealth, como nações separadas.

Grã-Bretanha? Reino Unido? Inglaterra? Irlanda?

Por que em alguns esportes Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte são independentes e em outros esportes são representados pela Grã-Bretanha?

Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte não são países independentes. Juntos eles formam o Reino Unido (United Kingdom). O nome oficial do país é, na verdade, “Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”. Grã-Bretanha é o nome dado à ilha principal, onde estão Inglaterra, Gales e Escócia.

Em alguns esportes, como futebol e rugby, federações foram fundadas separadamente ao longo do século XIX na Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, sendo elas fundadoras, por exemplo, do International Rugby Board (atual World Rugby) e do International Football Board (regulador das regras do futebol). Por isso, mantiveram independência nesses esportes. Por outro lado, os Jogos Olímpicos não foram criação britânica e desde o início a Grã-Bretanha representa Inglaterra, Gales e Escócia nos eventos.

A Irlanda, por outro lado, foi dividida oficialmente em 1922 em duas: a independente República da Irlanda (inicialmente conhecida como “Irish Free State”, transformada em República em 1949) e a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido. Por acordo, atletas da Irlanda do Norte têm o direito de escolherem entre defenderem a Grã-Bretanha e a República da Irlanda.

No rugby, República da Irlanda e Irlanda do Norte formam ainda uma só federação e têm uma seleção unificada. No entanto, caso a Irlanda conquiste vaga para o rugby sevens dos Jogos Olímpicos, sua seleção será oficialmente representante da República da Irlanda.