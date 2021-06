Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa teve um sábado de arrepiar com suas semifinais. Foram dois jogos épicos, que ficarão na memória, com os Harlequins vencendo de virada o Bristol Bears na prorrogação e com o Exeter Chiefs batendo o Sale Sharks numa chuva de tries. A grande final entre Exeter Chiefs e Harlequins será no próximo sábado, em Twickenham, e é inédita. Para os Chiefs, este será nada menos que o sexto ano seguido do clube alcançando a final do Campeonato Inglês, enquanto o time de Londres, os Harlequins, não chegava à decisão desde 2012, quando venceu seu único título até hoje.

O Bristol Bears era o favorito diante dos Harlequins, após ter a melhor campanha da temporada regular. Porém, a partida fugiu do script, com os Bears abrindo 28 x 00 e levando o empate no segundo tempo. Com 31 x 31 no marcador, o duelo foi para a prorrogação e os Quins venceram por incríveis 43 x 36.

O jogo parecia um atropelo no primeiro tempo. Em questão de apenas 27 minutos, os Bears abriram 28 x 00, com 4 tries. Ben Earl, aos 7′, Max Malins, aos 11′ e aos 21′, e Luke Morahan, aos 27′, cruzaram o in-goal sugerindo um triunfo tranquilo. No entanto, a reação dos Harlequins começou antes do intervalo, com try de Dombrandt, e se tornou imparável na segunda etapa, com Danny Care e Marcus Smith incendiando o jogo pelo time de Londres. Em questão de 13 minutos, Green, Chisholm e Lynagh marcaram os tries que deixaram os Quins muito próximos da virada. Randall, aos 59′, respondeu com try para Bristol, seguido de penal de Sheedy que sugeria que os Bears acordavam para o jogo e seguravam de vez a ameaça dos Quins. Porém, não foi o que ocorreu. Aos 75′, saiu o try do vibrante empate, com Marcus Smith criando e Joe Marchant finalizando, logo depois de Dombrandt ter try anulado pelo TMO. O drama foi completado, com o duelo indo à prorrogação.

No tempo extra, Green anotou o try da virada dos Quins, mas Max Malins correu para seu hat-trick ao cravar o try que devolvia os Bears ao jogo. A conversão, contudo, foi perdida, e as lesões deixaram os Bears com 2 jogadores a menos na dramática reta final. Marchant desferiu o golpe fatal aos 100′ com o último try londrino, fechando uma das grandes viradas da história do rugby inglês: 43 x 36.



Já o Exeter Chiefs fez valer seu favoritismo em casa e superou o Sale Sharks por 40 x 30 – levando susto no fim. O jogo começou desastroso para os Sharks, que tiveram Manu Tuilagi recebendo amarelo logo aos 4′. Cowan-Dickie marcou o primeiro try dos Chiefs, no pick and go, e O’Flahery, o artilheiro de tries da liga, marcou o segundo try aos 9′, com assistência de Henry Slade. A resposta dos Sharks veio com try de Janse van Rensburg na ponta, mas Jack Nowell, nome do jogo, deu o troco com o terceiro try dos Chiefs aos 29′.

Van Rensburg manteve no páreo o Manchester com o segundo try no começo do segundo tempo, mas com tries de Nowell e Cuthbert o jogo parecia já resolvido a favor de Exeter. No entanto, Dan Du Preez marcou o quarto try dos Sharks aos 70′ e deixou o duelo em diferença de apenas 7 pontos, pondo fogo na reta final da partida. Porém, Joe Simmonds assegurou a vitória dos Chiefs com penal certeiro aos 78′, pondo fim ao drama.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Semifinais

36 43

Bristol Bears 36 x 43 Harlequins, em Bristol

40 30

Exeter Chiefs 40 x 30 Sale Sharks, em Exeter

FINAL

26/06 – Harlequins x Exeter Chiefs, em Londres